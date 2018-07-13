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Fetih Hareketi Devrim Konseyi'den Han el-Ahmer uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:49 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi Devrim Konseyi, İsrail'in Han el-Ahmer bölgesine yönelik planlarına karşı uyardı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi, İsrail'in Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesine yönelik planlarının, "işgalci ile açık bir çatışmanın kapısını sonuna kadar açacağı" uyarısında bulundu.

Han el-Ahmer bölgesinde düzenlenen toplantı sonrası konseyden yapılan açıklamada, Filistinli bedevilere ait ev ve ağılların yıkılarak, buradaki bedevilerin göçe zorlanmasının, "işgalci (İsrail) ile açık bir çatışmanın kapısını sonuna kadar açacağı" uyarısı yapıldı. Han el-Ahmer'in hedef alınmasının, İsrail'in bir taraftan etnik temizlik ve tehcir diğer yandan iki devletli çözümü öldürme politikasının devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in uygulamalarının, uluslararası meşruiyeti tanımayan ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Donald Trump yönetiminden cesaret aldığı kaydedildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani ise İsrail işgaline karşı mücadeleyi, ihlallere tepki olarak Batı Şeria'daki bütün bölgelere yayma çağrısı yaptı.

İsrail'in yerleşim yeri planlarına sağlam bir Filistin iradesi ile karşı konulması gerektiğini vurgulayan Fityani, önümüzdeki günlerde farklı yerlerde İsrail ihlallerine karşı faaliyetler olacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Hareketi Devrim Konseyi Han el-Ahmer Kudüs

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