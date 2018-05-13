Fetih Hareketi'nden İsrail'e kınama

Filistin'deki Fetih Hareketi, radikal Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya düzenledikleri baskın kınanarak, "İsrail ve ABD'nin Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlalleri, Arap ve İslam dünyasına saygısızlık ve haklarına alenen tecavüz anlamına gelmektedir." denildi.

Söz konusu ihlallere karşı Arap ve İslam dünyasından "acil harekete geçmeleri" istenen açıklamada, Mescid-i Aksa ve kutsal mekanların korunması için "seferberlik" çağrısında bulunuldu.

- "Aksa'da yaşananlar gerçek bir savaştır"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi, şunları kaydetti:

"Aksa'yı ve kutsallarımızı koruyacağız. Her ne pahasına olursa olsun gasp edilmelerine izin vermeyeceğiz."

"Aksa'da yaşananlar gerçek bir savaştır." diyen Kavasimi, bunun bütün Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına karşı etnik temizlik olduğunu dile getirdi.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grubun geçen salı günü Yahudilere, Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" düzenlemeleri çağrısı yapmasının ardından bu sabah İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Başkan Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'deki Kudüs kararının ardından ABD, yarın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya hazırlanıyor.

