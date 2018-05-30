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Fetih Hareketi'nden İsrail'in saldırılarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 06:54 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi'nden İsrail'in saldırılarına tepki

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin halkını korumak için uluslararası toplumun derhal müdahalede bulunması gerektiğini belirtti.

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin üst düzey yetkilileri, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde Ramallah'ta bir araya geldi.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinliler aleyhindeki eylemlerinin barış istemedikleri anlamına geldiğini belirterek, "Ancak biz barış istiyoruz ve bunun sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

Ulusal Konsey'in başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve yakında Merkez Komitesi'nin de toplanacağını kaydeden Abbas, bu adımların önemli olduğunu, böylece hiç kimsenin onlara müdahil olamayacağını söyledi.

Fetih Hareketi, açıklamada, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun, "Filistin halkının korunması için derhal müdahalede bulunması" gerektiğini kaydetti.

Hamas'a "uzlaşı anlaşmasının ivedilikle uygulanması, ulusal uzlaşı hükümetinin tüm yetkilerini kullanabilmesi" çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca ABD'nin rolünün, işgal güçlerine destek ve Filistin halkının haklarına aykırı olduğu kaydedildi.

- İsrail Gazze'de yaklaşık 25 noktayı vurdu

Öte yandan, İsrail ordusu, günün ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 noktayı vurduğunu belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, Gazze'de Hamas'a ait yaklaşık 25 terör hedefine saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde aralıklarla düzenlediği Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarda, Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu.

Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara yanıt olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son 2 günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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