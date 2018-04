Fetih şenlikleri kına gecesi ile renklendi

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ renkli görüntülere sahne oluyor.

DAĞ-DER Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kına eğlencesi öncesi gençler, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyelerini Çakırhamam önünde davul ve zurnayla karşıladı. Büyük bir coşkuyla yapılan karşılama merasiminin ardından Başkan Dündar ve protokol üyeleri, yol boyunca oynanan Yörük oyunları eşliğinde Dağ-Der Kültür Merkezi’ne getirildi. DAĞ-DER yönetimi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kına eğlencesi, halk oyunları ekiplerinin ateş etrafındaki oyunları ile başladı. Kına gecesinde Başkan Dündar oyunlara eşlik etti.

Dündar, “Bu yıl 14’üncüsünü düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin ilk adımını DAĞ-DER’de düzenlediğimiz kına eğlencesi ile yapıyoruz. Bursa tarih boyunca cazibe merkezi olmuş bir şehir. Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere dünyanın birçok noktasından insanlar, bu cazibe merkezi şehre gelmiş. Bursa aynı zamanda bir çıkış yeri olmuş. Üç kıtaya yayılan bir kültürün, felsefenin, medeniyetin temellerinin atıldığı yer burası. Ecdâdımız 600 yıl bu üç kıt’aya adaletle hükmetmiş. Dil, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile insanlara hizmet götürmüş. Ne zaman ki bizim ecdâdımız hakimiyetindeki toprakları bırakmak zorunda kalmış, işte o vakit o topraklarda zulümler baş göstermiş. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Bursa her zaman ki gibi büyük önem arz ediyor. Yeniden bu topraklardan bir çıkış olması bekleniyor” dedi.

Başkan Dündar, 1326 ruhuyla Türkiye’nin yeniden yol almaya başladığını ifade ederek, “Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza yapılan saldırılara bu millet her dönem gerekli cevabı verdi. 15 Temmuz’da da milletimiz dik bir duruş göstererek hainlere aynı cevabı verdi. Bu cevapla birlikte milletimiz ayağa kalktı. Artık tarihteki duruşumuzu sergiliyoruz. Bu duruş ile birlikte Afrin’e girdik ve bayrağımızı diktik. Bu bayrak bundan sonra inmez. Bu milletin adım attığı yerde zulüm biter. Mehmetçiğin gittiği yerde zulümler son bulur. Bu adım 1326 Bursa ruhu ile devam edecektir. Bizler de 14 yıldır bu felsefeyi hatırlatıyoruz. Birçok Türki Cumhuriyetten misafirlerimiz fetih şenlikleri için Bursa’ya geldi. Artık Türk dünyası bir araya geliyor. Bu birliktelik bizlerin bütünlüğüne göz dikenleri ürkütüyor” diye konuştu.