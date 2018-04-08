Fetih yürüyüşünde 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nde 'Diriliş Ertuğrul' adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncular büyük ilgi gördü. Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane'den başlayan tören ve sonrasındaki fetih yürüyüşüne katılan oyuncuları yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1326 ruhunu yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Bursa'nın fethi aslında Balkan milletlerinin yoksulluktan kurtuluşu, Ortaçağ Avrupası'nın medeniyetle tanışmasının adımı olmuştur. Osmanlı akıncıları İslam medeniyetinin misyonunu oradaki insanlara taşımıştır. Bugün tarihi mirasına sahip çıkma misyonuyla hareket eden belediyemiz ve hemşehrilerimiz ecdada vefasını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Başkan Dündar, “Bugün harap olmuş Afrin ve diğer Suriye şehirlerini teröristlerden temizleyen Türkiye, insani yardımın yanında yaşanacak konutlar, hastane, okul, imarethaneler yapmak için kolları sıvamış, demokrasi getirmek için oraları harabelere çeviren devletlere ders vermiştir. Tarihte Osmanlı'nın gittiği coğrafyaya adalet, medeniyet ve şefkat götürmesinden dolayı her yerde Türk askeri kurtarıcı olarak görülmüştür. Hristiyan Balkan halkları din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan Osmanlı'yı zalimlere tercih etmiştir. Bu yaklaşım Türklerde bir devlet geleneği olarak gelmiştir.”