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Fetih'ten Türkiye ve Güney Afrika'ya övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 03:28 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağıran Türkiye ile Tel Aviv büyükelçisini geri çağıran Güney Afrika'yı takdir etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Türkiye ile Güney Afrika'nın, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması meselesinde takındığı tavrı takdirle karşıladı.

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih, Türkiye ve Güney Afrika'nın, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği katliamlara ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı çıkan tavrını takdir etmektedir." ifadesini kullandı.

Rucub, bu tavrın, Filistin halkına verilen büyük bir destek mesajı ve işlenen katliamlara karşı duruş olduğunu vurguladı.

Türkiye, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında yaşananların ardından Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağırmış, Güney Afrika da Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

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