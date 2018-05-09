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FETÖ 49 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisa'da FETÖ'ye yapılan operasyonda 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirildi

FETÖ 49 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmiş!

Afyonkrahaisar’da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalananlar arasında örgütün gaybubet evlerine örgüte sahte kimlik hazırlayan şahıs ile örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının da bulunduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce 28 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Gaybubet evlerinde saklanarak, örgütsel faaliyetlere devam eden şahısların tespitine, örgütün 2018 sözde Afyonkarahisar yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 farklı adreste yapılan aramalarda, sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 adet sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro para ele geçirildi.

Ayrıca, yürütülen soruşturma neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslar ile, ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahısında yakalandığı bildirildi. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın çok yönlü olarak devam etti belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
TEK KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİL ELLERİNE GEÇİRDİKLERİ, ŞAHISLARA AİT HANGİ GÖRÜŞE SAHİP OLDUKLARI,YÜCE İSLAMIN NEKADARINI BİLİP BİLMEDİKLERİ,MADDİ FİNASMANLARININ NEKADAR OLUP OLMADIĞI,ATASININ ÖTESİNİN NERE BAĞLI OLDUĞU,KISAVA ABD MENŞEELİ ILIMLI İSLAMA YARARMI YARAMAZMI ONA VARANA KADAR TÜM BİLGİELRİ TOPLADIĞI VE İNGİLTERE ANA MERKEZİNE KAYDETTİRDİĞİ YANİ BİR FİİL TÜRKİYEDE CİA MOSSAD MI6 AJANLIĞI YAPTIKLARI MALUMDU.HATTA DÜNYADA 165 ÜLKEDE HAMAL GİBİ ÇALIŞMARIDA VARDI GEÇMİŞTE.BEYLER İNGİLİZ SİYASETİ DENİLİP GEÇİLMESİN,ONLAR KARINCAYI DİKERLER BELİNİ İNCİTMEZLER ASLA. MİLLET UYANDI HİPNOZDAN.
Ne var bunda, bizim halkın kişisel bilgileri zaten dünyadan herkes tarafından indirilebiliyor. Devletin bilgi güvenliği rezaleti sonucu kendi elinle tüm halkımızın bilgilerini dünyaya sızdırdı.
Bu işleri yapanlar zaten onlar.. Her yere zamanında torpille memur aldılar..
elegeçirmek yanlış adamlara servis edilmiş. Yeni çipli kartlar için toplanan veriler bugün devlet kurumlarına torpille alınan fetö mensuplarına iletilmişki adamlar ülkenin yarısının bilgisini almış. Aynı kripto odaları nasıl oyunla teslim edildiyse bu bilgilerde çipli kart yapıyoruz diye verilmiştir. YANİ AKP VERMİŞTİR FETÖYE. DAHA DÜNE KADAR NE İSTEDİN DE VERMEDİK DİYEN RTE DEĞİLMİYDİ. Demekki verdikleri arasında kadrolar, arsalar, paraların dışınde bizim özel bilgilerimizde varmış yazıklar olsun.
devlet vatandaşının kimlik bilgilerini bile koruyamaz olmuş yazıklar olsun zate kozmik odayıda açtılardı , güvenlik sıfır , ekonomi sıfır , sağlık sıfır , eğitim sıfır bide utanmadan 16 sene yetmezmiş gibi oy istiyolar pes vallaha
2009 Yılında bu bilgileri kimin için çalmışlar ve kimin lehine sahte oy kullanılmış, korkmuyorsanız bunu da açıklayın, haber tam olsun.
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