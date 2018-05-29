FETÖ adına çek ve senet tahsilatına mahkumiyet

Mahkeme Başkanı Fahrettin Yıldız, Aksiyon Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin 2012-2014'teki ortakları Savat ve Tıbık'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6'şar ay, yine bir dönem şirketin ortakları olan Hasan Dost, Özcan Şahin, Ferhat Öğretmen ve Selami Şavlığ ile şirket çalışanları Hakan Baş, Hayrettin Lüy ve Yasin Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildiğini bildirdi.

Özellikle esnaftan çek ve senet olarak "himmet" aldıkları, bunları tahsil ettikten sonra parayı örgüte aktardıkları, bu işlemler sırasında Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'yi de kullandıkları gerekçesiyle açılan 13 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına özellikle esnaftan aldıkları çek ve senetleri tahsil ederek parayı örgüte aktardıkları gerekçesiyle yargılanan 13 sanıktan, örgütün Ankara'daki muhasebeci ve mali müşavirlerinden sorumlu üst düzey "imam"ı Süleyman Savat ile örgüt gelirlerinin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu "imamı" Tamer Tıbık'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Çek ve senet veren kişilerin hesabından vadesi geldiğinde tahsilatın örgüte ait mali müşavirlik ve muhasebe şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği, genellikle örgüte ait ticari bir şirketin çalışanlarının çek ve senet bedeli tahsilatı için görevlendirildiği ifade edilen görüşte, tahsil edilen paranın kaynağının gizlenmesi için çek ve senet bedellerinin, şirketin ticari faaliyeti gibi gösterildiği kaydedilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan'ın esas hakkındaki görüşünde, FETÖ/PDY'nin, esnaftan örgüt vergisi olarak "himmet" aldığı, bunun genelde elden verildiği, ancak bazı esnaftan çek ve senet yoluyla para tahsiline çalıştığı belirtilmişti.

Savat ve Tıbık'ın tutukluluklarının, hapse çarptırılan diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına da hükmedildi.

Yıldız, firari sanıklar Selami Tuğrul, Çetin Alaçam, Fuat Yağmur ve Mahmut Yağmur hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına ve Aksiyon Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin iptaline de karar verildiğini duyurdu.

Görüşte, sanıkların, Ankara'da kurulu örgüte ait Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'yi de çek ve senet olarak toplanan örgüt gelirini tahsil için kullandıkları bildirilmişti.

Sanıklardan, şirketin 2012-2014'teki ortakları Savat, Tıbık ve Tuğrul'un çek ve senet olarak esnaftan toplanan himmetin paraya tahvil edilmesini yönettikleri ifade edilen görüşte, bu sanıklardan Savat'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" ve "zincirleme biçimde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenmişti.

Tıbık'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen görüşte, yine bir dönem şirketin ortakları olan Dost, Şahin, Öğretmen ve Şavlığ ile şirket çalışanları Baş, Lüy ve Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 15'er yıla kadar mahkumiyetleri ve firari sanıklar hakkındaki dava dosyasının ayrılması talep edilmişti.

- KPSS davasında da sanık

Sanıklardan Savat, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının önceden örgüt mensuplarına sızdırılmasına ilişkin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından da yargılanıyor.

İddianamede Savat'ın, darbe girişiminin ardından kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin mütevelli heyeti üyesi olduğu dönemde faillerin sorulara illegal yollardan ulaşarak haksız menfaat temin etmelerini sağladığı belirtiliyordu.

