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"FETÖ Arnavutluk'un milli güvenliği için tehdit"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: - "FETÖ mevcudiyetinin Arnavutluk'un milli güvenliği ve çocuklarını bu okula gönderen aileler için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz" - "Bu terör uzantılarını Arnavutluk'ta vazgeçilmez olarak görmemek gerekir. Arnavutluk, FETÖ'nün buradaki uzantılarına muhtaç değildir"

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mevcudiyetinin Arnavutluk'un milli güvenliği ve çocuklarını bu okula gönderen aileler için tehdit olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Yörük, FETÖ'nün darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğramadığını, Türk milletinin içindeki kahramanlarca başarısızlığa uğratıldığını vurgulayarak, darbeyi planlayanların Türk milletinin çelik gibi iradesi, azmi, cumhurbaşkanına, bayrağına, ezanına ve devletine sahip çıkma kararlılığını hesap edemediğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit, 2 binden fazla insanın gazi olduğunu anımsatan Yörük, "Ülkemiz, demokratik bir toplumun karşılaşabileceği en açık ve doğrudan tehditlerden biri, belki de en ağırıyla karşı karşıya kalmıştı." dedi.

Silahsız insanların katledildiğini ve yaralandığını hatırlatan Yörük, "Bu hain darbe girişimi ya Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzenini yok ederek Türk milletine diz çöktürmek ya da ülkeyi bir iç savaşın içine sürüklemek hesapları üzerine kuruluydu." ifadelerini kullandı.

Yörük, 15 Temmuz'un dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, "15 Temmuz, Türkiye'nin darbeler ve darbe teşebbüslerine dair makus talihinin kırıldığı, anayasal demokrasinin gerektirdiği zihniyet devriminin başladığı gündür." diye konuştu.

- "Arnavutluk, FETÖ'nün Balkanlar'da en örgütlü olduğu ülkelerin başında geliyor"

Arnavut halkının da televizyonlar aracılığıyla saldırıya tanıklık ettiğini belirten Yörük, eğitim kisvesiyle faaliyet gösteren şeytani örgüt FETÖ'nün, Arnavutluk'ta da kirli uzantılarıyla mevcudiyetinin bulunduğunu, hatta Arnavutluk'un FETÖ'nün Balkanlar'da en örgütlü olduğu ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadıklarını dost ve kardeş ülkelerin tecrübe etmesini istemediklerini kaydeden Yörük, "Bu bakımdan biz, FETÖ mevcudiyetinin Arnavutluk'un milli güvenliği ve çocuklarını bu okula gönderen aileler için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk'ta farklı alanlarda yasal görünümlü kurumsal uzantıları olduğuna işaret ederek, örgütün Arnavutluk'taki okullarını "Türk okulu" olarak adlandırmanın doğru olmadığını, bunların FETÖ okulları olduğunu vurguladı.

Bu okullarının önlerinde bulunan Türk bayraklarının 2016'da Arnavutluk hükümetinin talimatıyla kaldırıldığını anımsatan Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın daha önce basına verdiği demeçlerden de görüleceği üzere Arnavutluk hükümetinin her şeyin farkında olduğunu anlattı.

- "Arnavutluk, FETÖ'nün buradaki uzantılarına muhtaç değil"

Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk topraklarından temizlenmesi hususunda gerekli adımların atılmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Bu terör uzantılarını Arnavutluk'ta vazgeçilmez olarak görmemek gerekir. Arnavutluk, FETÖ'nün buradaki uzantılarına muhtaç değildir." dedi.

Temel görevi Türkiye'nin eğitim kalitesini yurt dışına taşımak olan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'ta da bu yolda yoğun gayret içerisinde olduğunu aktaran Yörük, Arnavutluk hükümetinin de vakfın çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Büyükelçi Yörük, vakfın 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesinden üniversiteye kadar nitelikli eğitim hizmeti sunacağını belirterek, "Arnavutluk'taki hiç kimsenin FETÖ iltisaklı kurum ve kişilere müsamaha göstermemesini, bunlardan uzak durmalarını ve çocuklarını FETÖ okullarına göndermemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Arnavutluk FETÖ Tiran Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi

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