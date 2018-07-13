"FETÖ Arnavutluk'un milli güvenliği için tehdit"

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mevcudiyetinin Arnavutluk'un milli güvenliği ve çocuklarını bu okula gönderen aileler için tehdit olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Yörük, FETÖ'nün darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğramadığını, Türk milletinin içindeki kahramanlarca başarısızlığa uğratıldığını vurgulayarak, darbeyi planlayanların Türk milletinin çelik gibi iradesi, azmi, cumhurbaşkanına, bayrağına, ezanına ve devletine sahip çıkma kararlılığını hesap edemediğini söyledi. Darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit, 2 binden fazla insanın gazi olduğunu anımsatan Yörük, "Ülkemiz, demokratik bir toplumun karşılaşabileceği en açık ve doğrudan tehditlerden biri, belki de en ağırıyla karşı karşıya kalmıştı." dedi. Silahsız insanların katledildiğini ve yaralandığını hatırlatan Yörük, "Bu hain darbe girişimi ya Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzenini yok ederek Türk milletine diz çöktürmek ya da ülkeyi bir iç savaşın içine sürüklemek hesapları üzerine kuruluydu." ifadelerini kullandı.

Yörük, 15 Temmuz'un dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, "15 Temmuz, Türkiye'nin darbeler ve darbe teşebbüslerine dair makus talihinin kırıldığı, anayasal demokrasinin gerektirdiği zihniyet devriminin başladığı gündür." diye konuştu. - "Arnavutluk, FETÖ'nün Balkanlar'da en örgütlü olduğu ülkelerin başında geliyor" Arnavut halkının da televizyonlar aracılığıyla saldırıya tanıklık ettiğini belirten Yörük, eğitim kisvesiyle faaliyet gösteren şeytani örgüt FETÖ'nün, Arnavutluk'ta da kirli uzantılarıyla mevcudiyetinin bulunduğunu, hatta Arnavutluk'un FETÖ'nün Balkanlar'da en örgütlü olduğu ülkelerin başında geldiğini söyledi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadıklarını dost ve kardeş ülkelerin tecrübe etmesini istemediklerini kaydeden Yörük, "Bu bakımdan biz, FETÖ mevcudiyetinin Arnavutluk'un milli güvenliği ve çocuklarını bu okula gönderen aileler için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz." dedi. Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk'ta farklı alanlarda yasal görünümlü kurumsal uzantıları olduğuna işaret ederek, örgütün Arnavutluk'taki okullarını "Türk okulu" olarak adlandırmanın doğru olmadığını, bunların FETÖ okulları olduğunu vurguladı.