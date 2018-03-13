FETÖ askeri hakimlik sınav sorularını da sızdırmış

Davanın sanıklarından Figen Yegit ve Esra Kantemür'ün de bu evlerde kaldığını dile getiren tanık L.M, Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın, "Kaldığınız evlerde size sınav soruları verildi mi?" sorusuna, 2013'teki askeri hakimlik sınav sorularının verildiğini, sınavda soruların bir kısmının çıktığını ancak kendisinin sınavı kazanamadığını belirtti.

Bir dönem kaldığı FETÖ evinde "murakıplık" görevini de üstlendiğini aktaran M.M, murakıbın görevinin FETÖ evlerinde kalan öğrencileri ders çalıştırmak ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu beyan etti.

Tanık M.M, üniversiteyi kazandıktan sonra kayıt için gittiğinde kendisini karşılayan ve FETÖ evlerine yönlendiren kişilerden birinin sanık Yunus Emre Keskin olduğunu, Keskin'in "bölge talebe mesulü" olabileceğini belirtti.

Sanık İbrahim Yıldırım'ın sınıf arkadaşı olduğunu ve FETÖ etkinliklerinde gördüğünü ifade eden M.M, Yıldırım'ın FETÖ evlerinde kalıp kalmadığını bilmediğini bildirdi.

Kendisinin yaklaşık bir buçuk yıl savcı olarak görev yaptıktan sonra kamu görevinden ihraç edildiğini dile getiren M.M, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bildiklerini daha önce anlattığını kaydetti.

Tanık M.M, sanıklardan Süleyman Çelebi, İsmail Pektaş, Ahmet Akdoğan, Mustafa Sünter, İbrahim Yıldırım, Hüseyin Ayyıldız, Salih Kocaoğlu, Yunus Emre Keskin ve Aydın Keleş'i tanıdığını, bu isimlerin çoğunun üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

M.M, kendisine askeri hakimlik sınav sorularının verildiğini, bazı sanıkların da bu soruları aldığını, askeri hakimlik sınavını kazanmasına rağmen mülakatta elendiğini ifade etti.

Örgütte kod isim kullanılmasına ilişkin soru üzerine tanık M.M, "Bize anlatılan şu şekilde, bunun peygamber ve halifelerin isimlerini kullanmak için olduğu söylendi. O zaman bunun kod adı olduğunu bilmiyoruz. Bizim dini duygularımızı ön plana çıkaracak müstear isimler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde nerede olduğu sorulan tanık M.M, darbe girişimi esnasında görev yaptığı Nevşehir'de bulunduğunu, kaymakamın kendisini araması üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu, daha önceden darbe girişimini bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan'ın, "Görevde olduğunuz sürede FETÖ'nün size talimatları oldu mu?" sorusuna M.M, "Biz mesleğe başlamadan önce Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri oldu. Bu dönemde cemaat üyesi hakim adaylara oy verilmesini söylemişler. Eğer ben o dönem mesleğe başlamış olsam yüzde yüz bana bunun için gelirlerdi." dedi.