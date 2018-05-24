FETÖ bahanesiyle 3 kilogram altının dolandırıcılara kaptırıldığı iddiası

Iğdır'da bir kişi, eşine aldığı 3 kilogram altının FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Iğdır Suveren Jandarma Komutanlığına müracaat eden Y.K, Kars'ta yaşadığını belirterek, kendisini telefonla arayıp polis olduğunu öne süren bir kişinin, dolandırıcıların eşi Ş.K'nin kimliğini kullanıp 200 bin lira değerinde altın aldığını ve FETÖ'ye aktarılacağını söylediğini anlattı.

Y.K, telefondaki kişinin kendisine, yaptıkları araştırma sonucu devletine bağlı birisi olduğunu anladıklarını ve suçtan aklanması için evindeki altınları alarak Iğdır'a gelmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Bunun üzerine piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 3 kilogram altını poşete koyarak Iğdır'a getirdiğini aktaran Y.K, bu kişinin talebiyle altınları Iğdır Üniversitesi yakınındaki bir alana bırakıp uzaklaştığını, daha sonra dolandırıldığının farkına vardığını belirtti.

Y.K'nın başvurusu üzerine jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile telefonla görüşmelerini incelemeye aldı.

Jandarmanın dolandırıcıların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

