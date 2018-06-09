FETÖ belgeseli durdurmak için 1 milyon Euro ödedi

İddiaya göre; FETÖ'nün Almanya ayağı olarak faaliyet gösteren Berlin Merkezli "Forum für Interkulturellen Dialog" kamu oyunda sarsılan toplumsal prestijinin korunması için kendilerine yardımcı olacak şirkete 1 milyon Euro dedi.
Gazeteciler Martin Knobbe ve Maximilian Popp'un bu hafta yayınlanacak Der Spiegel 'de çıkan haberlerine göre, "Forum für Interkulturellen Dialog" (FID) adlı Gülen yanlısı kuruluş, WDR 'de Yüksel Uğurlu ve Cornelia Uebel'in hazırladığı belgeselin yayından kalkması için Burston-Marsteller adlı PR kuruluşu ile anlaştı.
TALİMAT VERİYORLAR
Habere göre, Ağustos 2012'de Fethullah Gülen 'in bir makalesinin Spiegel'de yayınlanmasının ardından, FID Başkanı Ercan Karakoyun PR şirketi Burston-Marsteller'a Gülen'in imajının geliştirilmesi için hızlıca harekete geçilmesi talimatı veriyor.
Anlaşmaya varılan Burston-Marsteller şirketi, halka ilişkiler çalışmalarına başlamış, Gülen kadrolarını medyayla ilişkiler konusunda eğitmiş, Almanya medyasındaki gazeteciler hakkında profil çalışmaları yapmış. Öte yandan Alman bakanlara ve milletvekillerine de mektuplar göndermiş.
Ancak tüm çabalara rağmen, belgeselin yayınlanması engellenemedi.
Bunu üzerine PR firması, WDR 'de yayınlanan belgeselin etkisini kırmak için aynı güçte bir yayın kuruluşunda bir haber yayınlatılması ve WDR 'nin de bir sızıntı ile gözden düşürülmesini öneriyor.
Bu çalışmanın ardından FID ile Burston-Marsteller karşılıklı olarak sözleşmelerini sona erdirdiler.
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