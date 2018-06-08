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FETÖ "çatı davası"nda karar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:44 | Son Güncelleme

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili Hidayet İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, tutuklu 3 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti, yargılama sırasında ölen sanık Cemal Uşak hakkındaki kamu davası düşürüldü - Örgüt elebaşı Gülen ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Öksüz'ün de arasında olduğu diğer sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminden bir gün önce iddianamesi mahkemeye gönderilen davada hükmü açıkladı.

Buna göre, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum edildi.

Mahkeme, tutuklu 7 sanıktan örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik (1972 doğumlu) ve iş adamı Dilaver Azim'i ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

25 Ağustos 2016'da ölen Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştıran mahkeme, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamı Adil Öksüz ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da arasında olduğu firari sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çatı davası FETÖ/PDY Fetullah Gülen

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