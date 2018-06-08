Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Darbe girişiminden bir gün önce iddianamesi mahkemeye gönderilen FETÖ/PDY çatı davasında karar çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı, iş adamı Dilaver Azim ve avukat Ali Çelik ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu. Karaca'nın, üç gün önce başladığı esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini dinledi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü okudu. Buna göre Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı'nın da arasında bulunduğu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında siyasi ve askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davalarının ayrılarak, ayrı bir esas üzerinden yargılamaya devam edilmesine karar verildi. Firari sanıklar hakkındaki yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının infazının beklenmesi kararlaştırılırken, sanıklardan 25 Ağustos 2016'da öldüğü anlaşılan Cemal Uşak hakkındaki dava düşürüldü. Mahkeme, "silahlı terör örgütü kurup, yönetmek", "anayasayı ihlale teşebbüs", "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılan sanıklar İşbilen, Kaya, Karaca ve Avcı'nın eylemlerinin "anayasayı ihlale teşebbüs" suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi ve bu sebeple sanıkları bu suçtan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırdı.

Aynı sanıklar "suç gelirini aklamak" suçundan 10 yıl 8'er ay hapis ve 48'er bin lira, "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan da 6 yıl 8'er ay hapis ile 32'şer bin lira olmak üzere toplamda 17 yıl 4'er ay hapis ile 80'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi. "Silahlı terör örgütü kurup, yönetmek" ile suçlanan tutuklu diğer sanıklar Dilaver Azim, Ali Çelik ve Abdülkadir Aksoy'un eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu kanaatine varan mahkeme, bu sanıklara 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, atılı diğer suçlardan beraatlerini kararlaştırdı. Sanıkların tutukluluklarının devamına da karar verildi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamı Adil Öksüz ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu firari 67 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılması kararlaştırıldı. - Savcının esas hakkındaki görüşü Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, esas hakkındaki görüşünde, tutuklu 7 sanığın da "anayasayı ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmalarını istemişti.