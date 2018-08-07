FETÖ, CIA gibi çalışmış! Asıl yöntem 'Ru be ru'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılarıyla ve kripto elemanlarıyla bilinen sistemler haricinde ankesörlü telefonlarla iletişim haline geçtikleri de tespit edildi. Bu kripto yapılanmalardaki kişiler emniyet güçlerinin binlerce kayıt arasından tek tek yaptığı incelemeler sonucunda deşifre edildi. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanması ile sivil imamların haberleşmesi için kullanılan ankesörlü telefon soruşturmasında çarpıcı detaylar her geçen gün daha da ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, FETÖ’nün 2012 yılında militanlarına kripto isimlerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarının talimatının iletildiğini belirten gazeteci yazar Nedim Şener, bu yöntemin darbe girişiminden sonra tutuklanan bir yüzbaşının itirafı ile ortaya çıktığını belirterek TSK’daki kripto yapılanmaların hala tamamıyla çözülemediğine dikkat çekti. Avukat Rıza Saka ise FETÖ’nün kullandığı ankesör yönteminin örgüt üyelerinin nasıl kendilerini büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştıklarını gösterdiğini belirterek FETÖ’nün üst düzey isimlerinin bu soruşturmalar kapsamında ortaya çıkabileceğini belirtti. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu ise soruşturmalarda uygulanan bir yönteme dikkat çekerek aramalarda en az 8 kez yapılan ardışık aramalara bakıldığını bunun da yanlış bir hataya sebebiyet vermemek için olduğunun altını çizdi.

KUMPASLARDA DA KULLANMIŞLAR



Darbe girişiminin ardından tutuklanan bir yüzbaşının itirafı ile ortaya çıkan ve FETÖ’nün daha çok örgütü içi haberleşme ve toplanma için kullandığı ankesörlü telefonları bazen de kumpaslarda devreye soktuğu ortaya çıktı. Kozmik Oda soruşturmasında ve MİT TIR’ları olayında gelen ihbarların ankesörlü telefonlar üzerinden yapıldığı belirlenmişti. MİT TIR’ları davasında ihbarı yapan FETÖ’cü askerlerin ankesörlü telefon kullanması ve dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu’nun da FETÖ imamı ile ankesörlü telefonla iletişime geçtiği tespit edildi. ANKESÖR KULLANMA ŞARTLARI



Ankesörlü telefon üzerinden iletişim kuran kripto askerlerin, örgütün belirlediği sıkı kurallara uyarak gizlendikleri tespit edildi. FETÖ'ye ait okullarda eğitim görmemiş, şifreli haberleşme programı ByLock kullanmamış ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olmayan kişiler ancak ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçebiliyordu. FETÖ’cülerin TSK'daki bu kriptolara 'emniyete gel' ya da 'sabredin, tekrar geleceğiz' gibi mesajlar ilettiği belirlendi.

“MOBESE YOK, GÖRÜNTÜ YOK, CEP TELEFONU YOK”



FETÖ’cülerin ankesörlü telefonları kullanırken dikkat ettikleri kurallar ise; Mobeselerin olmadığı, güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklar veya büfelerden arama yaptıkları. Arama esnasında cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı tespit edildi. “ANKESÖR ARA BİR YÖNTEM ASIL YÖNTEM ‘RU BE RU’”



Örgütün aslında 2012’den sonra daha çok kullanmaya başladığı ankesörlü telefonla iletişimin aslında ara bir yöntem olduğunu belirten Nedim Şener, “Asıl iletişim yöntemi ‘ru be ru’ yani yüz yüze görüşme. Örgüt bütün talimatlarını yüz yüze görüşerek iletiyor. Ankesörlü telefon görüşmeleri sadece ara bir yöntem. Bu görüşmeler zaten 10-15 saniye sürüyor. Buradan bir şey çıkarmak mümkün değil. Ancak itirafçı olduklarında çözebiliyorsunuz” dedi.

“BİZİM İMAMLAR TEMBEL ÇIKTI!”



Darbe girişiminden sonra tutuklanan bir FETÖ imamının da yapmış olduğu itirafta ‘Bizim sivil imamlar biraz tembel çıktı. Aynı büfeden ardışık olarak aramalar yapmışlar. Oysa hepsi farklı ankesörlü telefondan ya da büfeden yapılacaktı” ifadesine dikkat çeken Nedim Şener, “FETÖ’cülerin bu şekilde arama yapması ve gelen itirafların ardından olay anlaşıldı. FETÖ’nün imamları biraz tembel çıkınca ardışık olarak yaptıkları aramalar tespit edildi” dedi. BURAK AKIN DA İTİRAF ETMİŞTİ



Ayrıca ‘FETÖ’cüyüm’ diyerek teslim olan Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın da ifadesinde "Önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe Ankara'da ankesör operasyonu yapılacak" ifadesinin ardından itirafçı olmaya karar verdiğini söylemesi de dikkat çekmişti. Akın, aynı zamanda birçok itirafta bulunmuş ve ankesörlü iletişimi detaylı olarak anlatmıştı. 50 BİN ASKERE ANKESÖR İNCELEMESİ



Operasyonlarda az sayıda ardışık arama trafiğine takılanlar incelendikçe örgütün TSK'ya sızmış derin kriptolarına da ulaşıldı. 50 binden fazla asker üzerinde inceleme yapıldı ancak 5 bininin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi. Tespit edilenler yapılan operasyonlarla tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, ankesörlü hatlardan albay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbesindeki askerlerin yanı sıra generallerin de arandığı ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik oluşturulan listenin başında ise 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan cuntacı general Semih Terzi'nin olduğu öğrenildi. SEMİH TERZİ 15 TEMMUZ’DA 5 KEZ ANKESÖRDEN ARANMIŞ



Darbe girişimi sırasında Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen Terzi'nin periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığı ve ardışık aramaya takıldığı belirlendi. Darbeci Terzi'nin, 15 Temmuz günü de ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi. Terzi'nin, Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandığı öğrenildi. Mahrem imamların ankesörlü telefonla irtibat kurduğu bir diğer kritik isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast planlayan timin başındaki general Gökhan Şahin Sönmezateş. İSTANBUL’DA 424 ANKESÖRLÜ TELEFON



Firari Adil Öksüz’ün de bulunduğu 50’ye yakın mahrem imamın İstanbul’da büfe, market, lokanta gibi yerlerdeki ankesörlü telefonları arayarak TSK’daki örgüt üyeleriyle irtibata geçtiği belirlenirken, Türkiye genelinde 3 bin 500 telefon incelenirken İstanbul’da 424 ankesörlü telefonun örgüt tarafından kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ankara'da da 447 ankesörlü telefon mercek altına alındı.