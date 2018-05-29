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FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Darbe girişimiyle alakalı yargılanan ağabeyi hakkında tanıklık yapan O.A, yengesinden öğrendiğine göre ağabeyine 1 milyon dolar ve generallik teklif edildiğine yönelik beyanda bulundu.

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski albay Hakan Cafer A. hakkındaki tanık beyanı dava dosyasına eklendi. Tanık O.A, sanık Hakan Cafer A'nın öz ağabeyi olduğunu belirttiği beyanında, yengesi N.A'nın, ağabeyi hakkında ifadelerini duyduğunu kaydetti.

Yengesinin, darbe gecesi ağabeyine telefon geldiğini, hemen evden çıktığını, kuleleri gezerek darbe emrini görevli personele imzalatmaya çalıştığını, imzalamayanların zor kullanarak elini kolunu bağladığını anlattığını bildiren O.A, "Darbe gerçekleşmeyince ağabeyim helikoptere binip havaya ateş açarak Akıncı Üssü'ne kaçmış. Bunların hepsini bana yengem söyledi. Ayrıca yengem bana darbe başarılı olsa idi ağabeyime 1 milyon dolar ve generallik rütbesinin teklif edildiğini söyledi. Ben vatanımı ve milletimi seven birisi olduğum için bana söylenen şeyleri bilirdim." şeklinde beyanda bulundu.

"ALEYHTE TANIKLAR TEHDİT EDİLMİŞ"

O.A, yengesinin ayrıca "Keşke darbe başarılı olsaydı da eşim içeri girmeseydi", "Eşim hakkında aleyhte tanıklıkta bulunan kişiler tehdit edilmiş" gibi şeyler de söylediğini belirtti. Bunun nasıl yapıldığını sorması üzerine yengesinin, aleyhte tanıklık yapanların ankesörlü telefondan aranarak tehdit edildiklerini anlattığını iddia eden O.A, ağabeyi hakkında ifade verdiğini öğrendikten sonra yengesinin kendisine bir şeyler anlatmayı bıraktığını ve aralarının bozulduğunu kaydetti.

Duruşmalarda bu beyanlar yüzüne karşı okunan ve bir diyeceği olup olmadığı sorulan Hakan Cafer A. ise kardeşinin şizofren olduğunu öne sürerek iddiaları kabul etmedi. Hakan Cafer A, "ABD'de deprem olsa benden bilir. Allah sağlık versin diyorum, başka bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ albay general itiraf

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şu 5 günlük asker iken habersiz sokağa çıkarılan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan elin garip mehmetçigine ne vaad ettiler acaba??????Generallik mi???
Şu ifadeyi imzala yada 150 yıl ağırlaştırılmış cezayı kabul et, bizde zorlama ve işkence yok, seçim senin
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