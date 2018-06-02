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FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

Eski binbaşı İbrahim B.’nin eşi ve annesi ile yaptığı görüşmeler, örgüt mensuplarının ruh haline ilişkin ipuçları verdi. İbrahim B., koğuşları Hz. Peygamber’in ziyaret ettiğini, dua ettiklerinde ise cezaevinin duvarlarının sarsıldığını kaydediyor.

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ, cezaevlerindeki mensuplarının çözülmesini engellemek için rüya silahını kullanmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin darbe davasında yargılanan eski binbaşı İbrahim B.’nin eşi ve annesi ile yaptığı görüşmeler, örgüt mensuplarının ruh haline ilişkin önemli ipuçları verdi. İbrahim B., koğuşları Hz. Peygamber’in ziyaret ettiğini, dua ettiklerinde ise cezaevinin duvarlarının sarsıldığını kaydediyor.

'PEYGAMBERLER GELİP GİDİYOR'

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İşte FETÖ’cülerin yakınlarıyla yaptığı ve kayıt altına alınan görüşmelerden eski binbaşı İbrahim B.’nin öğretmen olan eşi ve annesine söyledikleri:

“Bir sürü görenler var, gündüz gözü görenler var. Beraber yemek yiyenleri mi ararsın, elini öpenleri mi ararsın, ‘Dayanın az kaldı’ diyenleri mi? Başka peygamberlerden gelip alenen 2 rekat namaz kıldırıp gidenler varmış. Biri, 1 yıl önce gördüğü rüyayı hatırlamış. Rüyasında Kâbe’nin içine giriyor, bakıyor ki aynı bizim koğuş. Bir koğuşta bulunan 19 kişinin tamamını görmüş, onlara tarih falan söylemiş, ama bize söylemiyorlar. Buradaki insanlar boş insanlar değil yani. Peygamber, ‘İçeri gireceklerin hepsini ben seçtim’ demiş, bizi tutuyor baksana. Bir hafız dua okuyor, biz de ‘Amin’ diyoruz. Cezaevinin duvarları sarsılıyor, hafız ‘Siz ‘Amin’ demeyin’ dedi. Biz içimizden ‘Amin’ dedik, bu kez de cezaevi adeta sarsıldı, duvarlar gitti geldi. Acil müdahale mangası geldi, bizi dağıttı.”

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Peygamber

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Cezaevine uyuşturucuyu nasıl sokmuşlar onu araştırın
ESKIDEN AK PARTILI BAZI DALKAVUKLAR REISICUMHURA PEYGAMBER DIYORLARDI, ACABA BU BINBASI DA PEYGAMBER GELIYOR DERKEN REISICUMHURUN RESMINIMI DUVARA CAKMISLAR, ONDAN MI BAHSEDIYOR ACABA...
Seçim önce itirafçılara benzer sözler söylettirip gündem yapıyorlar... Bu AKP'den ben herşeyi bekliyorum artık...
bunlar içerde bişeylermi içiyorlar ne bu manyaklık akıl tutulması olmuş bunlarda
ne iciyorsaniz aynisindan alayim lutfen
o değilde bunlarım cıgarası çok iyi .
peygamberi fazla meşgul etmeyinde müslüman bebeklerin katledildiği dünyada onlarında yanına gitsin . aylarca açlık içinde çırpınan sabilere el atsın. onlarda müslüman günahsız olarak peygamberi ölmeden görme hakları var. görsünler. onlarda anlatsınlar sizi peygambere şikayet ettim. diye konuşsunlar. not: fetocular kızacak ama halinize bakın iman edin kainat imamı kardinal sizleri bayağı makaraya sarmış kızım hesap günü sana bir faydam olmaz diyen peygamber gitmiş yerine bol keseden cennet dağıtan kardinal gelmiş
gelip gidiyormuş sorsanıza dolar nasıl düşer, yerli otomobil yerli uçak yerli ve milli savunma sanayi nasıl gelişir diye.. birde aracıyı bulmuşsunuz şu İsrail ve ABD ye kahreylesin yıllardır dua edip namaza duruyor Müslüman alemi görmüymu yukardaki duayla hikmetle ecazetle bu işler olsaydı şimdi işid başımızda olur itaat etmeyenin kellesini keserdi içerde zikir yapıp hu çekiyorlar kafalar bi dünya duvara doğru tosnayıp duvar geldi üzerime yer yerinden oynadı diyor akılsız mankafalar
Samanyolu TV yalanları :)))
peygamberleri bile kullanıyorlar deli raporu almak için yuhh artık.
Bir binbaşı bunları söylüyorsa aklıma gelen tek seçenek akli melekelerini kaybetti cezai ehliyeti yok beraatın karar verilmiştir olayının yaşanması hayali
uyuşturucu kullanıyor onun bunun çocukları
duvarlar sallandı diyor ya tünel çalışması olabilir.. sallantıyı gizlemek için.. bu konuşmaları kayıt altına alındığını bilerek yapıyorlar cezaevi müdürleri ve savcıları dikkat..bunlardan herşey beklenir..Müslümanların üzerine ateş et müslümanları katlet. peygamber geliyor de..bu yalanınızın hesabını ahirette çok fena vereceksiniz..belki ahirete bile kalmayabilir..
millet ne sigaralar içiyo be :)
Bu dangalaklarda zerre kadar beyin yok bunlar ruhlarını ve benliklerini satmış hem zavallı hem geri zekalı hemde vatan haini alçaklardır
tavanla taban birleşmiyorda neden duvarlara etki ediyor acaba. tmarhanelerde dolacak galiba.
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