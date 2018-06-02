FETÖ, cezaevlerindeki mensuplarının çözülmesini engellemek için rüya silahını kullanmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin darbe davasında yargılanan eski binbaşı İbrahim B.’nin eşi ve annesi ile yaptığı görüşmeler, örgüt mensuplarının ruh haline ilişkin önemli ipuçları verdi. İbrahim B., koğuşları Hz. Peygamber’in ziyaret ettiğini, dua ettiklerinde ise cezaevinin duvarlarının sarsıldığını kaydediyor.
'PEYGAMBERLER GELİP GİDİYOR'
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İşte FETÖ’cülerin yakınlarıyla yaptığı ve kayıt altına alınan görüşmelerden eski binbaşı İbrahim B.’nin öğretmen olan eşi ve annesine söyledikleri:
“Bir sürü görenler var, gündüz gözü görenler var. Beraber yemek yiyenleri mi ararsın, elini öpenleri mi ararsın, ‘Dayanın az kaldı’ diyenleri mi? Başka peygamberlerden gelip alenen 2 rekat namaz kıldırıp gidenler varmış. Biri, 1 yıl önce gördüğü rüyayı hatırlamış. Rüyasında Kâbe’nin içine giriyor, bakıyor ki aynı bizim koğuş. Bir koğuşta bulunan 19 kişinin tamamını görmüş, onlara tarih falan söylemiş, ama bize söylemiyorlar. Buradaki insanlar boş insanlar değil yani. Peygamber, ‘İçeri gireceklerin hepsini ben seçtim’ demiş, bizi tutuyor baksana. Bir hafız dua okuyor, biz de ‘Amin’ diyoruz. Cezaevinin duvarları sarsılıyor, hafız ‘Siz ‘Amin’ demeyin’ dedi. Biz içimizden ‘Amin’ dedik, bu kez de cezaevi adeta sarsıldı, duvarlar gitti geldi. Acil müdahale mangası geldi, bizi dağıttı.”
Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu
FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor
Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi
Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 16 yorum