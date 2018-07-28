FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

MİT'in dünyanın dört bir yanında yaptığı başarılı operasyonlarla FETÖ'cüleri teker teker yakalaması örgütte büyük panik yarattı. FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu da paniğe kapılanlar arasında. Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan FETÖ'cü Uslu, örgüt üyelerinin yakalanmamaları için yapabileceklerini sıraladı.

"BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK EDİN"



FETÖ'cü Emre Uslu bir diğer mesajında ise FETÖ elebaşını talimatını örgüt üyelerine aktardı. Mesajı paylaşan gazeteci Nedim Şener ise, "Ne korkusu deniyordu buna.... FETÖ’nün lağım faresi Emrullah Uslu’ya Amerika’nın lağımında saklanmak da yetmedi. Eh ne de olsa bir lağım faresi.. Bu arada fetö elebaşı yerini değiştirdi mi:))" diye yazdı.



