FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı. Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ

Hakan Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.





