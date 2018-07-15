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FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:36 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı. Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı. Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ

Hakan Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.

HAKAN SUKUR

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Hakan Şükür FETÖ'cü Hakan Şükür 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj 15 Temmuz

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