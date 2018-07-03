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FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı verilen ancak İngiltere'ye kaçan Radikal gazetesi eski genel yayın yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Londra'da kebapçı işletmeye başladı.

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Londra'da kaçak olarak yaşayan kapatılan Radikal Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın yeni işi belli oldu.

LÜKS KEBAPÇI AÇTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan Sağlık, Londra'da yaşamaya başlamıştı.

Bir dönem yazar Elif Şafak'la evli olan Eyüp Can Sağlık kentte kebapçı açarak yeni bir sektöre atılmış oldu.

HAKAN ŞÜKÜR DE RESTORAN AÇMIŞTI

FETÖ zanlısı Hakan Şükür'ün de, kaçak olarak yaşadığı ABD'de restoran işine girdiği ortaya çıkmıştı.

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