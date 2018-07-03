FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Londra'da kaçak olarak yaşayan kapatılan Radikal Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın yeni işi belli oldu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan Sağlık, Londra'da yaşamaya başlamıştı.
Bir dönem yazar Elif Şafak'la evli olan Eyüp Can Sağlık kentte kebapçı açarak yeni bir sektöre atılmış oldu.
FETÖ zanlısı Hakan Şükür'ün de, kaçak olarak yaşadığı ABD'de restoran işine girdiği ortaya çıkmıştı.
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