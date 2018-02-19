FETÖ'cü savcının amcasından 100 kg altın çıktı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.
Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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