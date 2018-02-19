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FETÖ'cü savcının amcasından 100 kg altın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildi

FETÖ'cü savcının amcasından 100 kg altın çıktı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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FETÖ savcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
demek ki adam yememiş içmemiş tasarruf edip zor günler için altın biriktirmiş:))
eğer bu haber doğru ise bu ve bunun gibileri Allah kahretsin.Köklerini de Devletimiz kurutsun.Masum insanları devlete karşı kıştırttıkları yetmemiş bir de soyup soğana çevirmişler pislikler.
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