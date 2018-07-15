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FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

FETÖ’cü darbeciler 15 Temmuz gecesi F-16’larla Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, emniyet müdürlüğü ve birçok yeri bombaladı. Karşılığı da ağır oldu. Kamudan 125 bin kişi ihraç edildi. TSK, emniyet ve yargıdaki FETÖ’cüler temizlendi. 289 darbe davası açıldı. Yurtdışına kaçan birçok örgüt üyesi Türkiye’ye getirildi.

FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi. Aradan geçen iki yılda toplam 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlanırken, çıkarılan KHK’lar ile yıllarca devlet kurumlarına çöreklenen FETÖ’cüler tek tek temizlendi. Buna göre, yayınlanan KHK’lar ile bugüne kadar kamuda görevli yaklaşık 125 bin kişi ihraç edildi. Bunun yanı sıra çok sayıda dernek, vakıf gibi kuruluş kapatılırken, FETÖ ile irtibatı tespit edilen çok sayıda emniyet ve TSK mensubunun da rütbeleri söküldü. Ayrıca firari FETÖ sanıkları eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı.

EN FAZLA İHRAÇ EMNİYETTE

15 Temmuz sonrası en fazla ihraç ise emniyette yaşandı. Buna göre, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 701 sayılı KHK ile birlikte İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli toplam 38 bin 56 kişi ihraç edildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nda 34 bin 393, TSK’da 14 bin 633, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda 4 bin 836 kişi meslekten çıkarıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden yaklaşık 5 bini yayınlanan KHK’larla, bin 750’si de OHAL Komisyonu’nun kararıyla görevlerine iade edildi.

289 DARBE DAVASI

Darbe başarılı olsaydı birçok kişiyi sözde sıkıyönetim mahkemelerinde yargılamayı planlayan FETÖ’cü hainler, kalkışmanın bastırılmasının ardından yakalanarak yargı karşısına çıkarıldı. 15 Temmuz sonrası Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası açılırken, bunlardan 56’sı, kalkışmanın en fazla hissedildiği Ankara’da, 53’ü ise İstanbul’da görülüyor. 289 darbe davasında da toplam 9 bin 690 kişi hakim karşısına çıktı.

Yeni Şafak

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15temmuz2017 FETÖ darbe girişimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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