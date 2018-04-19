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FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ardahan'da, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü'nde görevli S.A. ile Y.E.A. tutuklandı.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma başlatılan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve bu kişileri gümrük memuruyla tanıştıran Y.E.A., yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nce 'rüşvet' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçlarından tutuklandı.

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FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
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Ardahan FETÖ yurtdışı Çıldır Gümrük Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu bu fetö bunları uçuramıyomu, ışınlıyamıyomu, her yürlü keramet gösteriyoda bunumu yapamıyo. Gerçi rüya diyince kolay ama gerçekler acı. Hala peşindeki fetö ssfları Allah ıslah etsin
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