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FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 08:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri arasında yer alan FETÖ çatı davasının 1 numaralı sanığı Akın Öztürk'ün kızı Ayça Karakuş'un FETÖ'cü eşi Hakan Karakuş'a cezaevi ziyareti sırasında söylediği sözler dikkat çekti. Karakuş'un, evinin yakınındaki bir patlama sesini darbe sanarak sevindiğini söylediği ifade edildi.

FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

15 Temmuz’da F-16’lara bombalanacak noktaları bildiren Hakan Karakuş’un eşiyle ilginç cezaevi kayıtları çıktı. 1 numaralı sanık Akın Öztürk’ün kızı olan Ayça Karakuş, Sincan Cezaevi’nde görüştüğü eşine, evlerine yakın bir patlamayı darbe sanıp sevindiğini anlatıyor. Karakuş, “Bir an öyle heveslendim ki ulan dedim, yoksa...” ifadelerini kullanıyor.

'ULAN DEDİM YOKSA...'

FETÖ’cü Hakan Karakuş’un eşiyle konuşmaları ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Ayça Karakuş’un “..patlama sesi ile sarsıldık. Bir an öyle heveslendim ki, ulan dedim yoksa...” şeklindeki sözleri, darbe beklentisini açık etti.

FETÖ ve darbe yargılamaları devam ederken, örgütün her yeni hamlesi de takip ediliyor. Örgütün binlerce üyesinin tutuklu bulunduğu cezaevlerinde de sıkı denetim yapılıyor. Bu kapsamda birçok FETÖ’cünün yakınlarıyla görüşmeleri de kayıt altına alınıyor. Söz konusu kayıtlara göre, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakarete varan ifadeler kullandıkları, çoğu zaman birbirlerine şifreli mesajlar verdikleri tespit edildi. Cezaevinde alınan önlemlere ilişkin bir örgüt üyesinin “Her tarafı kamera doldurdu pislikler” dediği kayıtlarda yer aldı.

‘PATLAMA SESİYLE HEVESLENDİM’

Çözülen görüşme içerikleri FETÖ’cülerin darbe beklentisi içerisinde olduklarını gözler önüne seriyor. Akıncı Üssü Davası’nda yargılanan Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş ile eşi Ayça Karakuş’a ait görüşme kayıtları deşifre oldu. Karakuş’u Sincan Cezaevi’nde ziyarete giden Ayça Karakuş, söyledikleriyle darbe beklentisini açık etti: “Geçtiğimiz pazar günü öyle bir patlama sesi çıktı ki, ya bildiğin patlama sesi ile sarsıldık. Bir an öyle heveslendim ki, ulan dedim yoksa...” Eşinin bu sözlerine karşılık darbeci Hakan Karakuş ise sadece “Heee” karşılığını verdi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınına 2 bomba atan ve 15 kişiyi şehit eden F-16 pilotu Müslim Macit’in cezaevindeki görüşme kayıtlarına da ulaşıldı. Gözaltına alındığında itirafçı olup mahkemede çark eden Macit’in, 2018 nisan ayındaki görüşmede ablasına “Dik durmaya çalışıyoruz. Bundan sonra dik duracağız yani. Adil davranmıyor bize karşı. Bu üsteğmenmiş, bu ne yapmış? Hiç kimse şey yapmıyor. Hala benim üzerime, bizimkilerin üzerine çalışıyorlar. İyi niyet kısmını düşmana karşı kullanmayacaksın yani” demesi, hala örgütten yana olduğunu ortaya koydu.

Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi 2. darbe

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