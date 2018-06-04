FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

15 Temmuz’da F-16’lara bombalanacak noktaları bildiren Hakan Karakuş’un eşiyle ilginç cezaevi kayıtları çıktı. 1 numaralı sanık Akın Öztürk’ün kızı olan Ayça Karakuş, Sincan Cezaevi’nde görüştüğü eşine, evlerine yakın bir patlamayı darbe sanıp sevindiğini anlatıyor. Karakuş, “Bir an öyle heveslendim ki ulan dedim, yoksa...” ifadelerini kullanıyor.

'ULAN DEDİM YOKSA...'



FETÖ’cü Hakan Karakuş’un eşiyle konuşmaları ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Ayça Karakuş’un “..patlama sesi ile sarsıldık. Bir an öyle heveslendim ki, ulan dedim yoksa...” şeklindeki sözleri, darbe beklentisini açık etti.

FETÖ ve darbe yargılamaları devam ederken, örgütün her yeni hamlesi de takip ediliyor. Örgütün binlerce üyesinin tutuklu bulunduğu cezaevlerinde de sıkı denetim yapılıyor. Bu kapsamda birçok FETÖ’cünün yakınlarıyla görüşmeleri de kayıt altına alınıyor. Söz konusu kayıtlara göre, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakarete varan ifadeler kullandıkları, çoğu zaman birbirlerine şifreli mesajlar verdikleri tespit edildi. Cezaevinde alınan önlemlere ilişkin bir örgüt üyesinin “Her tarafı kamera doldurdu pislikler” dediği kayıtlarda yer aldı.