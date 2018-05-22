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'FETÖ'cülerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 06:29 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'Falcon'daki yazışmaları bulundu. Şüphelilerden birinin rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü, uyanınca da avucunda toprak olduğunu anlattığı yazışmalar dikkat çekti.

'FETÖ'cülerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aralarında 'Emir eri, büyük bölge sorumlusu, muhasebeci, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu, küçük bölge sorumlusu' sıfatlarıyla terör örgütü içerisinde görev alanların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adıyaman merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, İstanbul, Bilecik, Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Batman, Elazığ, Hatay, İzmir, Uşak ve Malatya'da 36 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün 'gaybubet evleri'nin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda, şüphelilerin cep telefonuna yüklü, örgüte ait 'Falcon' ismi verilen gizli mesajlaşma programlarında yer alan yazışmalar da ortaya çıktı. Polisler, yazışmaları incelemeye aldı. Yapılan incelemede, örgütün mesajlaştığı programda bir şüphelinin yazışmasında şu ifadeler görüldü:

"Abi Kırşehir cezaevinde abilerin kaldığı koğuşta rüyalara karşı olumsuz bir tavır oluşmuş. Birisi rüya anlatırsa 'Geç bunları çok duyduk!' tarzında bir durum. Abiler havalandırmada iken içerde uyuyan bir abimizin hıçkırarak ağladığını işitip koşarak içeri girmişler Ne olduğunu sorunca abimiz "Rüyamda Efendimizi (SAV) gördüm. 'Bizim rüyalara inancımız kalmadı Ya Resulallah' dedim. O da 'Öyleyse aç avucunu' dedi ve bir avuç toprak koydu avucuma" abimiz bu sırada uyanıyor ve avucunda toprak var."

Şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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