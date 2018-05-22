'FETÖ'cülerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aralarında 'Emir eri, büyük bölge sorumlusu, muhasebeci, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu, küçük bölge sorumlusu' sıfatlarıyla terör örgütü içerisinde görev alanların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adıyaman merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, İstanbul, Bilecik, Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Batman, Elazığ, Hatay, İzmir, Uşak ve Malatya'da 36 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün 'gaybubet evleri'nin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda, şüphelilerin cep telefonuna yüklü, örgüte ait 'Falcon' ismi verilen gizli mesajlaşma programlarında yer alan yazışmalar da ortaya çıktı. Polisler, yazışmaları incelemeye aldı. Yapılan incelemede, örgütün mesajlaştığı programda bir şüphelinin yazışmasında şu ifadeler görüldü: