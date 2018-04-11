FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda çoğu muvazzaf asker 40 kişi gözaltına alındı.

Adana’da başta İncirlik Hava Üssü olmak üzere kentteki kritik askeri birliklerde görev yaptıktan sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Afyon gibi kentlere atamaları gerçekleştirilen 40 zanlıdan 6’sından 3'ünün meslekten ihraç edildiği, 3'ünün ise istifa ederek başka kurumlara geçtiği öğrenildi.

Şüphelilerden 20’si jandarma, 12’si havacı, 6’sı deniz, 2’sinin de istihbaratçı olduğu; ordu içerisinde de 2’sinin teğmen, 7’sinin uzman çavuş, 31’inin de astsubay olarak görev yaptıkları tespit edildi

BÜFEDEKİ TELEFONLAR ELE VERDİ

Adana polisi askerdeki kripto FETÖ'cüleri çözmek için Adana'daki bütün büfelerdeki ankesörlü telefonları inceleme altına aldı. Asker yapılanması ByLock ve diğer iletişim araçlarını kullanmadığı için polis yaptığı araştırmada zanlıların 4'er kişiden bir imamın sorumlu olduğunu bunlarla da büfelerdeki telefonlardan aranıp yüz yüze görüştükleri bunun dışında görüşme yapmadıklarını saptadı. Polis bu nedenle Adana'd,ki yaklaşık 50 büfe telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede asker olan 40 kişinin bu büfelerden ardışık şekilde arandığı saptandı. Bu saptama yapıldıktan sonra zanlılar gözaltına alındı.