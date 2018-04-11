HABER

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Adana'da ‘FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik olarak, yapılan ve 39 çoğu muvazzaf askerin tutuklandığı operasyonda polisin Adana'daki büfe telefonlarını mercek altına alıp kripto asker FETÖ'cüleri ortaya çıkardığı öğrenildi. Örgüt elemanlarının dikkat çekmemeleri için ‘ima yolu ile namaz’ kılmaları istendiği, hatta sırf gizlenmek için bekar olanların kendilerine 2-3 sevgili yapıp, eğlence mekanlarında alkol aldıkları da belirlendi.

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda çoğu muvazzaf asker 40 kişi gözaltına alındı.

Adana’da başta İncirlik Hava Üssü olmak üzere kentteki kritik askeri birliklerde görev yaptıktan sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Afyon gibi kentlere atamaları gerçekleştirilen 40 zanlıdan 6’sından 3'ünün meslekten ihraç edildiği, 3'ünün ise istifa ederek başka kurumlara geçtiği öğrenildi.

Şüphelilerden 20’si jandarma, 12’si havacı, 6’sı deniz, 2’sinin de istihbaratçı olduğu; ordu içerisinde de 2’sinin teğmen, 7’sinin uzman çavuş, 31’inin de astsubay olarak görev yaptıkları tespit edildi

BÜFEDEKİ TELEFONLAR ELE VERDİ

Adana polisi askerdeki kripto FETÖ'cüleri çözmek için Adana'daki bütün büfelerdeki ankesörlü telefonları inceleme altına aldı. Asker yapılanması ByLock ve diğer iletişim araçlarını kullanmadığı için polis yaptığı araştırmada zanlıların 4'er kişiden bir imamın sorumlu olduğunu bunlarla da büfelerdeki telefonlardan aranıp yüz yüze görüştükleri bunun dışında görüşme yapmadıklarını saptadı. Polis bu nedenle Adana'd,ki yaklaşık 50 büfe telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede asker olan 40 kişinin bu büfelerden ardışık şekilde arandığı saptandı. Bu saptama yapıldıktan sonra zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 40 kişiden 39’u tutuklanırken, biri de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların gerek emniyette verdikleri ifadelerde, gerekse de polisin yürüttüğü soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre, örgütün fakir, ancak zeki ve gelecek vaat eden çocukları, henüz ortaokul çağlarında keşfedip, onları ders çalışma bahanesiyle ağlarına düşürerek, örgüt saflarına çektiği ortaya çıktı.

Söz konusu çocukları örgütle bağlantısı olan okul ve dershaneler yerine evde özel öğretmenler aracılığıyla eğitim veren örgütün, onları askeri liselere yönlendirip, askeri okullara giriş ve ordu içindeki atamalarda da şifreli bir konuşmayı tercih ettiği belirlendi. Buna göre mülakatı yapan kişinin, “Senin ağabeyin var mı?” sorusuna öğrenci ya da askerin, “Evet benim öz be öz bir ağabeyim var” yanıtını vererek, aralarında şifreli bir konuşma yaptıkları da tespit edildi.

Proje örgütün, özel olarak yetiştirip, TSK içine sızan askerlerin deşifre olmaması için onlara; ‘yer altına girin’ talimatı verdiği de belirlendi. Bu isimlerin de örgüte ait gazete ve dergilere abone olmalarının yasaklandığı, dikkat çekmemeleri için ‘ima yolu ile namaz’ kılmaları istendiği, hatta sırf gizlenmek için bekar olanların kendilerine 2-3 sevgili yapıp, eğlence mekanlarında alkol aldıkları da belirlendi.

Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda adı geçmeyen ve örgütle henüz bağlantısı tespit edilemeyen ve TSK içinde ‘astsubay’ olarak görev yapan M.E. adlı bir muvazzaf askerin de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelip teslim olarak, kendini deşifre ettiği öğrenildi. M.E.’nin, eşiyle örgütün yönlendirmesiyle ‘katalog evlilik’ yaptığını itiraf ettiği ve bazı önemli isimleri verdiği öğrenildi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Okuyucu Yorumları 4 yorum
SURİYE NASIL BU DURUMA DÜŞTÜ DİYE SORMADAN ÖNCE TÜRKİYEDEKİ TÜM CEMEATLERİN EN KISA SÜREDE DİYANETE BAĞLANMASI GEREKİR. DİKKAT EDİNİZ SURİYEDE HER SİALH SIKAN ALLHU EKBER DİYOR KARŞISINDAKİ MÜSLÜMANI ÖLDÜRÜYORLAR.1024 GURUPÇUK VARMIŞ SURİYEDE.BİZDE NE KADAR VAR ALLAH BİLİR.TÜRKİYEDE FETO SUYUN YÜZÜNE ÇIKANIDIR YER ALTINDA NELER VAR NELER....TÜRKİYE SURİYEDEN DERS ALMALI TÜM GİZLİ OYUNLARI BOZMALI GEÇ OLMADAN.DEVLET BATININ ELİNDEN KUR'ANI HEMEN ALMALI GEÇ OLMADAN.DEVLET İSLAM OLMALI GEÇ OLMADAN.SON SÖZ CİN ÇARPMIŞA DÖNMEDEN TÜRKİYE.
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dshitilirdi
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanır çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılırdı..
Namazı gizli kıl içki kadın aşikar vay be
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.