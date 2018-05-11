FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'

FETÖ mensupları, verdikleri talimatta Twitter ve Facebook’ta eski işkence görüntüleriyle bu bilgilerin paylaşılmasını da istedi.

FETÖ’cüler ayrıca yaptıkları kara propaganda da Emniyet’te görev yapan polislerin de isimlerini tek tek açıklayarak işkenceci dediler.

FETÖ’CÜLERİN SON OYUNU FALCON

Son günlerde FETÖ soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemede ByLock benzeri bir iletişim programı olan Falcon'a rastlandı. Terör örgütünün, güncel iletişim programı Falcon'u şeytanın dahi aklına gelmeyecek özelliklerle donattığı ortaya çıktı. Program, örgüt üyelerinin yakalanma ihtimaline karşı biri gerçek diğeri sahte olmak üzere 'çift şifreleme' yöntemiyle kriptolandı. Yakalanan örgüt üyeleri, yazışmaları ve dosyaları gizlemek için sahte şifre ile programa giriş yaparken, hiçbir bilgi ve içerik görülmüyor. Diğer dikkat çeken özellik ise programa dışarıdan müdahale edilerek içerikler ve dosyalar silinebiliyor.

FETÖ'nün deşifre olan ByLock, CoverMe, Kakao Talk ve Eagle gibi şifreli programların ardından Falcon iletişim ağını kullanarak örgütün aktif hücrelerini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla 'canlı tutmaya' çalıştığı tespit edildi.