FETÖ davasında Bursalı işadamlarına ceza yağdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarında dava açılan iş adamları Ahmet Bozaltı, Fethullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat, Hüseyin Zeki Tunaoğlu, Ruhan Üçkardeşler, Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler ve Celal Çatallar, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 aydır süren görülen 6’sı tutuklu, 2’si firari toplam 18 sanıklı davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Bozaltı, Fethullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat,Hüseyin Zeki Tunaoğlu, Ruhan Üçkardeşler, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler ve Celil Çatallar ile tutuklu yargılanan 6 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan 3 iş adamının da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan iş adamları Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler ve Celil Çatallar hakkında 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuksuz iş adamlarının kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına hükmedildi.

Dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar Dilek Atageldi ve Hüsnü Cayhan ile tutuksuz sanıklar Yusuf Şaylı, Selami Yılmaz, Sayim Yılmaz, Mesut Yaran ve Mahmut Şengün’ün dosyalarının bu dosyadan ayrı tutulmasına karar veren mahkeme, yine dosyada adı geçen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Celil Çatallar, Abit Danışman ve Murat Demir hakkında da 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme bu sanıkların tutuklanmasına yer olmadığına da hükmetti.