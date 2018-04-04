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FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada mahkeme, 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 77 ise sanık beraat etti. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması ve Selimiye Kışlası'ndaki olaylara ilşkin görülen davalarda sanıklara ceza yağdı.

FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada da, 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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selimiye kışlası 15 Temmuz Selimiye dava

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