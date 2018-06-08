FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine, sanıklar Ali Çelik, Dilaver Azim ve Abdülkadir Aksoy’un ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

FETÖ DAVASINDA GÜLEN VE ADİL ÖKSÜZ KARARI

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu firari 67 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

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