FETÖ DAVASINDA KAN DONDURAN İFADELER (2)

*Sanık Uzman Çavuş Ömer Kalın,

“Madem kanunsuz emir yapıyorum çekersiniz beni vurursunuz. Ben emir almadan tuvalete gidemem. Tank nasıl gitsin. Ben tankı kendi kendime süremem"

“Beni kendi günahlarına alet ettiler. Ben suçluysam beni idam edin. Cezam neyse razıyım" Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanıklı davanın 5. duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanık eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek öldürdüğü ve bazı kişileri yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın'a “Gaza bas hızlan" demediğini savundu. Söz alan sanık Ömer Kalın da “Onca yıllık subaysın. Madem darbeciyim, kafama göre hareket ediyorum, tankı kullanıyorum. Madem kanunsuz emir yapıyorum çekersiniz beni vurursunuz. Ben emir almadan tuvalete gidemem. Tank nasıl gitsin. Ben tankı kendi kendime süremem. Ben uzman erbaşım. Beni kendi günahlarına alet ettiler. Ben suçluysam beni idam edin. Cezam neyse razıyım" dedi.

“FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içinde oluşturulan duruşma salonunda savunmasını yapan tutuklu sanık eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, 13 yıldır askerlik yaptığını, terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişiminin içinde olmadığını savundu. “SUÇLAMALAR DOĞRU DEĞİL"

Sanık Değirmendere, tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın'ın, "Yarbay Fatih Sönmez, 'Ez' dedi. Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. 'Gaza bas, hızlan' diye bağırmaya başladı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım…" şeklindeki ifadesine tepki göstererek, bu suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Darbe girişimi gecesi silahının yanında olmadığını öne süren Sanık Değirmendere, “Tarafıma yöneltilen iddiaların zorlama olduğu ortadadır. Benim (Ömer Kalın) personelim olmadığı için tanımıyorum. Baskı ve yönlendirme ile üstlerini suçlamış olabileceğini düşünüyorum. Yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır" dedi. MAHKEME BAŞKANI “İNSANLAR EZİLİYOR NİYE DUR DEMEDİN?"

Bu sırada araya giren mahkeme başkanı, “İnsanlar eziliyor niye 'dur' demedin" diye sordu. Sanık Değirmendere de “Telsiz bağlantımız yok. Bilincim yerinde değil. Ben Ömer Kalın'ın ne yaptığını, ne şartlarda ilerlediğini bilmiyorum. 'Ben araçlar çekilmezse ne yapayım?' diye sormuşum. Fatih Yarbay da 'Ez' demiş. Bu sözler söylense herkes duyar bir kişi duymaz" diye konuştu. Mahkeme Başkanı'nın “Ömer Kalın kafasına göre mi sürüyor?" diye sorması üzerine sanık Değirmendere, “Ben Ömer Kalın'ın bilmiyorum tankı ne şartlarda sürdüğünü. Video kayıtlarına bakılabilir. Ben kendimde değildim" diye cevap verdi.

TUTUKLU SANIK KALIN: MADEM KANUNSUZ EMİR YAPIYORUM ÇEKERSİNİZ BENİ VURURSUNUZ

Söz alan tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın da “Onca yıllık subaysın. Madem darbeciyim, kafama göre hareket ediyorum, tankı kullanıyorum. Madem kanunsuz emir yapıyorum çekersiniz beni vurursunuz. Zaten önünüzdeyim. Askerin en ufak bir hatasında çarşı izni iptal olur. Şehitler var gaziler var. Niye indin, kaçtın gittin tanktan. Neden kışlanın güvenliğini sağlamadın. Bu suçluluk psikolojisidir" dedi. Bu sözler üzerine sanık avukatları, sanık Ömer Kalın'ın yorum yaptığını söyleyerek, tepki gösterdi. “GEREKİRSE BENİ İDAM EDİN"

Mahkeme Başkanı tarafından yorum yapmaması konusunda uyarılan sanık Ömer Kalın sözlerine şöyle tamamladı: Telsizler çalışıyordu. Ben emir almadan tuvalete gidemem. Tank nasıl gitsin. Tankın önünde insanlar varken ayağım frendeydi. Bana orada insanları 'ez' dedi. Değil gaza basmak ayağımı frenden çekseydim insanların hiçbiri kalmazdı orada. Ben tankı kendi kendime süremem. Ben uzman erbaşım. Beni kendi günahlarına alet ettiler. Ben suçluysam beni idam edin. Cezam neyse razıyım, gerekirse beni idam edin. Hainsem… Ben şehitleri gazileri ve ailelerini düşünüyorum. Yaşadıklarımı söylüyorum." Tekrar söz alan sanık Değirmendere de hakkındaki iddiaları tek tek sıralayarak, suçlamaları reddetti.