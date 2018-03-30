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FETÖ davasında tahliye kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin, TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

FETÖ davasında tahliye kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti ara kararını verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda 4 gün görülen duruşmanın ardından tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, bugün ara kararını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda açıkladı.

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara kararında sanıklar; Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Levent Dursun Akın, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak ve Selahattin Altuntaş'ın, bu aşamya kadar elde edilen deliller doğrultusunda sanıklar lehine vasıf değiştirme ihtimalinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve adli kontrol tedbirinin bu aşamadan sonra yeterli olacağı gerekçesiyle tahliyelerine karar veridli. Heyet, tahliyeerine karar verilen sanıklar hakkında yurtdışı yasağı uygulayarak imza atma şartı getirdi.

6 SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Sanıklar Mehmet Ali Göv, Serkan Ercan, Suat Barış, Semih Gayretli, MuhdiYeyrek, Ceyhun Platin ve İsmail Kınay hakkında ise diğer sanıkları etki altında tuttukları, bu nedenle delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulundukları yönünde kanaat oluşması gerekçeleriyle tutuklanmalarına dönük yakalama kararı çıkarıldı.

KAVURMACI VE GÜLLÜ'NÜN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in ise sanıkların banka kayıtları, dernek kayıtları, bu aşamaya kadar yapılan dijital incelemelerde ele geçen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanakların kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterdiği gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

22 SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Mahkeme savunması alınmayan 22 sanık hakkında ise zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme, bir kısım sanıklar hakkında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açıldığı gerekçesiyle Başbakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Duruşmanın 18,19,20,21 ve 22 Haziran'da Silivri'de devam edilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ TUSKON tahliye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
devletin bütün imkanlarını cemaate verenler serbest.devletin hakimlerini cemaatin emrine verenler serbest.devletin güvencesindeki bank asyayı cemaate verenler serbest.devletin paralarını cemaat medyasına verenler serbest.devletin arsalarını okul için cemaate verenler serbest.kim hapiste bu okullarda öğretmenlik yapanlar,bank asya ya para yatıranlar,sendikaya üye olanlar.islam dinini öğretenler,vaaz verenler,sohbet toplantısı yapanlar.kısaca garip guraba,fakir fukara hapiste.günahtır.günahtır.günahtır.
FETÖ DAVALARINI İYİCE SULANDIRMAYA BAŞLADILAR..YAKINDA BUNLARA KUMPAS KURULDU DİYİP HEPSİNİ TAZMİNAT VEREREK SALARLARSA KİMSE ŞAŞIRMASINN....
bu işin rüşvetle olduğunu zaten akp li vekiller söyledi
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