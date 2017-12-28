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FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çık...

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 13 dakika önce

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi (AA)

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