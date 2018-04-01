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FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 06:31 | Son Güncelleme

Emniyet birimleri, yaptıkları çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyetlerine devam etmeye çalışan FETÖ/PYD’nin, örgüt üyelerini yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığını ortaya çıkardı

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

Emniyet birimleri terör örgütü FETÖ/PYD ile bağlantı kişilerin “Yüceler”, “İbn-i Erkam” ve “Serden Geçti” grubu olarak adlandırıldığı belirlendi.

13 kişilik Yüceler grubunun örgütün en üst tabakası olduğu ve Fethullah Gülen ile yakın çevresinden oluştuğu öne sürülüyor. 300 kişiden oluşan İbn-i Erkam grubunun örgütün hassas noktası olduğu ve dağılması halinde örgütün tamamen çökebileceği, bu grubun “finansal güç” ve “deşifre edilmemiş topluluk” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

İbn-i Erkam grubunda bulunan örgüt üyelerinin uluslararası bağlantılarının olduğu, yurtdışına yoğun giriş-çıkış yaptıkları, ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerle uğraştıkları öğrenildi.

600 kişiden oluşan Serden Geçti grubunda bulunanların da İbn-i Erkam grubundaki yakınlarının iletişiminden sorumlu oldukları, kendilerini İbn-i Erkam grubu için feda edebilecekleri, bu grubunun işleri ile ilgilendikleri dile getiriliyor.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan operasyonlar ve istihbarat çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve 5 basamaktan oluşan örgütün yeni şeması şöyle:

YÜCELER
Örgüt lideri ve yakın çevresi, 13 kişi

İBN-İ ERKAM
Uluslararası bağlantılı, kripto, 300 kişi

SERDEN GEÇTİ
İbn-i Erkam’a bağlı, 600 kişi

KAÇAK ÜYELER
Yurt içinde ve yur tdışında firari olanlar

FEDA
Adli işlem görmüş ve/veya tutuklu örgüt mensupları.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi

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