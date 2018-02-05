FETÖ'de büyük skandal! Tutuklanmamak için hamile kalmış!

Soruşturma sürecinde sanık Hendekçi'nin annesi adına kayıtlı hat ile 26 Aralık 2014'ten itibaren ByLock programını kullandığı anlatılan iddianamede, soruşturmada yer alan başka bir şüphelinin, Hendekçi hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Söz konusu şüpheli, Hendekçi'nin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i savunur nitelikte söylemlerde bulunduğunu, ByLock programını kullandığını söyledi.

Sanık Hendekçi hakkında 2017 yılı içerisinde emniyete gelen ihbara yer verilen iddianamede, ihbarda, "Hendekçi'nin FETÖ'cü olduğu, örgüt evlerinde kaldığı ve ByLock programı kullandığı" bilgisine yer verildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği mahkemece kabul edilen 25 sayfalık iddianamede, sanığın FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 Ağustos 2017'de gözaltına alındığı, 23 Ağustos 2017'de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlatıldı.

İddianamede, Hendekçi'nin ifadesinde, ByLock programını kullanmadığını ve örgütle iş ilişkisi dışında irtibatının olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

ÖRGÜTÜN HAMİLE TAKTİĞİ



Ülke çapında FETÖ soruşturmaları kapsamında, kadın şüphelilerin çoğu kez operasyon ve soruşturma zamanlarında hamile olduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulandı.

Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatıldı.

Hendekçi'nin evlenip hamile kalmasının ByLock programını kullanması nedeniyle ağır soruşturma tedbirlerinin uygulanmamasına, uygulanması halinde de mağduriyete dair örgüt propagandasına yönelik (tutuklama) örgütsel taktik ve strateji kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, dava dosyasında sanığın ByLock yazışmalarına ve gruplarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.