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FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari Albay S.C. Girne’de yakalandı.

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Albay S.C. (47), eşi A.C. (41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLECEK

Albay S.C.'nin KKTC’deki işlemlerinin ardından Türkiye’ye teslim edileceği belirtildi.

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