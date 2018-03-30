HABER

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak ve yönetme suçundan aranan yurt yöneticisi, toplu ulaşım aracında liseli 2 genci elle taciz ederken yakalandı.

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesinde 2 lise öğrencisi TOKİ konutlarına dolmuşla gittikleri sırada D.T.tarafından elle taciz edildikleri konusunda jandarmaya şikayette bulundu.

Zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakalayıp gözaltına alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlattı. Sorgusu sırasında avukatı yanında olduğu halde kimliğini kaybettiğini belirten D.T. kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi.

D.T. ile kardeşi arasında 10 yaş olması nedeniyle şahsın olduğundan daha yaşlı göstermesinden şüphelenen jandarma ekipleri, yakınlarının kimlik bilgileri üzerinden zanlının gerçek kimliğinin D.T. olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma D.T.'nin Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan arandığı tespit edildi. Çorum'da FETÖ'nün yurtlarında yönetici konumunda çalıştığını itiraf eden D.T. Kimliği ile ilgili yalan beyanda bulunmak" suçundan da hakkında ayrıca işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Bursa gürsü taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.