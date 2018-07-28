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FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Türkiye Girne Kaza Kıbrıs

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