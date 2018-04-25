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FETÖ'den subaylara Hepatit B tuzağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün kendinden olmayan subayları TSK'dan atmak için 'Hepatit B' kumpası kurduğu belirlendi. Tabip Albay Gürkan M., mahrem imamın, 15 subayın Hepatit B hastalığını gösteren bir liste verdiğini belirterek, "Bunları çürüğe çıkar” talimatı verdiğini anlattı.

FETÖ'den subaylara Hepatit B tuzağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kriptolarını deşifre eden 'ankesör telefon' soruşturması kapsamında yeni davalar açılıyor. Son olarak Tabip Albay Gürkan M. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Gürkan M.'nin görev yaptığı adı şimdi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi olan GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde görevi olduğu belirtildi

39 KRİPTO ARAMA

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefi olarak çalışan Gürkan M.'nin, Ankara'daki 155 ankesörlü telefonun kayıtlarının incelenmesi sonucu 13 büfe-market tarzı iş yerinden 39 defa arandığı tespit edildi. Söz konusu aramaların ise 2012 ve 2015 yılları arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Gürkan M.'nin arandığı ankesörlü telefonlardan ardışık olarak başka askerlerin de arandığı belirlendi.

2000'DE ÖRGÜTE GİRDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan şüpheli M., FETÖ ile ilk irtibatının Van Asker Hastanesi'nde görev yaptığı 2000 yılında başladığını anlattı. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor vasıtasıyla örgütle tanıştığını söyleyen M., doktor şahısla dışarıda ve evinde örgütsel toplantılar yaptığını belirtti. FETÖ içerisindeki kod adının ise "Şakir" olduğunu kaydeden Gürkan M., 15 Temmuz gecesi evinde istirahatte olduğunu ve pazartesi sabahına kadar işe gitmediğini ifade etti. M., kendisine darbe ile ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini, darbe girişiminden sonra da FETÖ ile irtibatını kopardığını savundu.

ÇÜRÜK RAPORU VERMEMİ İSTEDİLER

Şüpheli Gürkan M.'nin ifadesindeki bir bölüm, örgütün kendilerinden olmayanları TSK'dan atmak için çürük aldırmaya çalıştığını ortaya koydu. 2013 yılında evinde görüştüğü mahrem imamın kendisine 15 subayın ismi ile hastalıklarını gösteren bir liste verdiğini söyleyen M., şunları kaydetti: "15 subay şahsa ait Hepatit B olduğuna dair hastalıklarını gösteren bir listeydi. Bu hastalıklara göre subayları çürüğe ayırıp ayıramayacağımı sordu. Ben de bunların çürüğe ayrılmasının Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu, yönetmeliğe uyan bir tarafının olmadığını söyledim ve bu kağıtları sertçe iade ettim. Bu kişi daha sonra da beni başka bir imama devretti."

FUAT AVNİ SORUSUNA MUĞLAK CEVAP

Bu imamın da kendisini ankesörlü telefonlardan aradığını dile getiren şüpheli M., "Bir defasında Keçiören’de bir evde görüştük. Burada bana Fuat Avni'nin Twitter sayfasından bir şeyler okudu. 'Fuat Avni ile irtibatınız var mı?' diye sorduğumda muğlak bir cevap verdi" diye konuştu. Savcı, örgüt içerisinde bulunduğu döneme ilişkin bilgi veren ve fotoğraf teşhisleriyle FETÖ imamlarını deşifre eden şüpheli M,'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hepatit B TSK

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