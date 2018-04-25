FETÖ'den subaylara Hepatit B tuzağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kriptolarını deşifre eden 'ankesör telefon' soruşturması kapsamında yeni davalar açılıyor. Son olarak Tabip Albay Gürkan M. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Gürkan M.'nin görev yaptığı adı şimdi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi olan GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde görevi olduğu belirtildi

39 KRİPTO ARAMA



İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefi olarak çalışan Gürkan M.'nin, Ankara'daki 155 ankesörlü telefonun kayıtlarının incelenmesi sonucu 13 büfe-market tarzı iş yerinden 39 defa arandığı tespit edildi. Söz konusu aramaların ise 2012 ve 2015 yılları arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Gürkan M.'nin arandığı ankesörlü telefonlardan ardışık olarak başka askerlerin de arandığı belirlendi.

2000'DE ÖRGÜTE GİRDİ



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan şüpheli M., FETÖ ile ilk irtibatının Van Asker Hastanesi'nde görev yaptığı 2000 yılında başladığını anlattı. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor vasıtasıyla örgütle tanıştığını söyleyen M., doktor şahısla dışarıda ve evinde örgütsel toplantılar yaptığını belirtti. FETÖ içerisindeki kod adının ise "Şakir" olduğunu kaydeden Gürkan M., 15 Temmuz gecesi evinde istirahatte olduğunu ve pazartesi sabahına kadar işe gitmediğini ifade etti. M., kendisine darbe ile ilgili herhangi bir çağrı gelmediğini, darbe girişiminden sonra da FETÖ ile irtibatını kopardığını savundu.