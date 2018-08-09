FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Ankara'da Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner de bulunuyor.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre Caner, mahkemedeki sorgusunda, Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül olduğunu anlattı.

Caner’in ifadeleri şöyle:

“Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi. Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti. Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti.”

'BENİ ÜRKÜTEN BİR İNSANDI'

‘ FETÖ’ üyeliği iddialarını reddeden Caner, Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ile mecburen temas ettiğini öne sürerek, “Görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulundaydı. Asistan olarak görev yaptığımda da Numune Hastanesi'nde bölüm başkanıydı. Beni ürküten bir insandı, zorunlu temasım dışında uzak duruyordum” dedi.

