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FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Mahkeme, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istemesinin ardından ismi sık sık gündeme gelen Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson savunmasını sürdürdü. Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren Brunson, onlar ABD'ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi. Savunmasını tamamlayan sanık Brunson'a duruşma savcısı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi. Brunson, savcının "Türkiye'de neden bu kadar uzun süre kaldınız, 1993'te gelmişsiniz" şeklindeki sorusuna da, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada hizmetimiz gelişiyor. Tanrının burada kalmamızı istediğini düşündük" dedi.

Duruşmada daha sonra bazı tanıklar ile 'Serhat' adlı gizli tanığın ifadeleri okundu. Brunson bu ifadelerin doğruluğunun olmadığını söyledi. Duruşmada daha sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık 'Dua' ifade verdi. Dua, Brunson'un her hafta, Cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların katıldığı toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu söyleyip, Çakır'ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlattı. Türkiye'de özellikle 2002 - 2004 yılları arasında bazı PKK'lıların Hıristiyan olarak cemaatlere katıldığını ve böylece dokunulmazlık elde ettiğini ifade eden Dua, Brunson'un kilisesinin de PKK sempatizanları iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu ileri sürdü.

Tanık Emrah Şahin ise Diriliş Kilisesi'ne bir kaç kez gittiğini, Türklerle ilgili hakaret içeren sözler duyduğunu belirtti. Bu sözlerden rahatsızlık duyarak MİT'e durumu aktardığını anlatan Şahin, kilisede Kürtlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

ARA KARARINI AÇIKLADI

Yargılamayı yapan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

AVUKATI: BİR SONRAKİ DURUŞMADA SALIVERİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut, duruşmadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Casuslukla ilgili suçlamaların bu duruşmada dinlenen tanıkların anlatımlarıyla çöktüğüne inanıyoruz. Ek sanık beyanları ve belgeler sunduk. Bir dahaki duruşmada müvekkilimizin salı verileceğine inanıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD papaz Craig Brunson

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