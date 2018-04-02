FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Gökçe, spor yapıp koğuşuna gittikten bir süre sonra fenalaştı. Gökçe'nin koğuş arkadaşı eski Yargıtay üyesi İbrahim Tufan Ataman'ın panik butonuna basması sonucu gelen sağlık görevlileri Gökçe'ye müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Gökçe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.
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