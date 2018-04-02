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FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi.

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Gökçe, spor yapıp koğuşuna gittikten bir süre sonra fenalaştı. Gökçe'nin koğuş arkadaşı eski Yargıtay üyesi İbrahim Tufan Ataman'ın panik butonuna basması sonucu gelen sağlık görevlileri Gökçe'ye müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Gökçe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HSYK Teoman Gökçe Sincan Cezaevi kalp krizi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sebep olan aynını bulsun...mekanin cennet olsun meslektasim..
atatürkçü subayları vatanperver komutanları ömrünüde orduya adamış generalleri kumpasla içeri attınız çıkıp tvlerde içerde çürüyorlar dediniz şimdi siz içerde çürüdünüz
İDDAASI'yla. 2 yılda iddaa isbatlanamadı. Adalet bu kadar mı yavaş. Yada taraflı.
katiller..... asalım sucsuzsa cennete gider mantığıyla cezaevine konan insanlar. ne olurdu tutuksuz yargılasa? hakimi savcısı adalet bakanı ve diğerleri... ne kadar katilim diye kendi iç muhasebelerini yapabiliyorlar mi??
En az 70.000 kişinin olduğu ve milyonlarca insanın izlediği İyi Parti kongresini sitenizde haber yapmamak çok büyük ve vahim bir hata değil mi? SPUTNİK BBC gibi uluslararası siteler haber yaparken bu kongreyi, acaba siz niye yapmadınız? Eminim ki iktidar korkusundan değildir. Çünkü sizin site hep cesur ve bağımsız haber yapmıştır. Saygılarımla...
Gerçek suçlu ise etme bulursun dünyası deyip geçerim.Değilse allah rahmet eylesin
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