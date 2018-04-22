FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) en kritik birimlerinden olan İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’nda görevli Muhammet Şükrü Ersoy’un tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamındaki itirafları ortaya çıktı. MİT’e giriş sınavının tüm aşamalarında kendisinden sorumlu “Süleyman” kod adlı abisi, eski MEB uzman Yardımcısı Yıldıray Pala’nın bilgiler verdiğini kaydeden Ersoy, “Süleyman, poligrafi testi (yalan makinası) uygulamasına girmeden önce bu cihazın işleyişi ve nasıl yanıltılabileceği hakkında bilgi verdi. Süleyman kod adlı kişi bana eğitimden sonra yapılan görüşmelerde de ‘amirlerin seni ulusalcı zannetmişler’ dedi” ifadelerini kullandı. MİT’te görevliyken Fethullah Gülen’in vaazlarını dinlediğini söyleyen Ersoy, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri ikinci abisi Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce’ye aktardığını belirterek, “Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce’ye teşkilatın yabancı ülkelerle ilgili yararlandığı başka kaynaklara ilişkin bilgiler aktardım” dedi. MİT görevlilerinin de katıldığı sorgu sırasında Ersoy’un “devlet sırrı” kapsamında görülen ifadelerinin tek tek tutanaktan çıkarıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında MİT’ten ihraç edilen ve tutuklanan Muhammet Şükrü Ersoy’un ifadelerine ulaşıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'dan haberine göre, Ersoy’un ifadesi şöyle: "6 KURUMUN SINAV SORULARI GELDİ"



Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kurumlar tarafından açılan sınavlara hazırlık çalışmaları yaptık. Bizden açılan her sınavı takip etmemiz ve başvuruda bulunmamız istendi. Sınavlardan önce sorular da geliyordu. Dışişleri, Gümrük, Vergi, Hazine, SPK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı soruları gelmişti. Bu süreçte MİT’e başvurdum. MİT’in ilk aşama sınavından önce Süleyman kod ile birebir görüştüm. Bana ilk aşamada olan sınav programı hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda Gümrük Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazandım, İstanbul grubuna tayinim çıktı. MİT sınav sürecim devam ediyordu. Süleyman kod ikinci aşama sınavı hakkında bilgilendirme yaptı. Bu süreçte MİT tarafından güvenlik soruşturmasının tamamlanması akabinde İstanbul’da çalışırken teşkilat tarafından aranarak ikinci aşama sınavına davet edildim. İkinci aşama sınavına girdiğimde Süleyman kodun anlattığı gibi bir sınav programı ile karşılaştım. Buradan çıktıktan sonra Bahadır kod üzerinden Süleyman koda ulaşarak görüştüm. Sınav hakkında konuştuk.

2014 yılı Nisan ayında teşkilat tarafından aranarak göreve başlamam için devat edildim ve atama gerçekleşti. Bu süreçte Süleyman kod ile buluşarak evine gittik. Bundan sonraki süreçte beni takip etmeye kendisinin devam edeceğini söyleyerek, eğitimin genel gidişatı hakkında bilgiler verdi. Süleyman kod bundan sonra kendisinin Alperen, benim ise Sezai ismi ile aramızda konuşacağımızı söyledi. Misafirhanede iki aya yakın kaldıktan sonra Dışkapı’da ev tuttum. Eğitim bitene kadarki süreçlerde görüşmelerimizi bu evde yapmaya başladık. Her ay maaşımın yüzde 15’ini himmet olarak vermeye başladım. "FETULLAH GÜLEN’İ İZLİYORDUK"



Süleyman kod ile haftada bir olarak evinde görüşüyordum. Dini içerikli sohbetler yapıyorduk. Programlarda genelde Fetullah Gülen’in kitaplarını okuyorduk. Gülen’in vaaz kasetlerini dinliyorduk. Namaz kılıp Kuran okuyorduk. Sınıftaki kişilerin isimlerinin neler olduğu, nasıl bir profil yapısına sahip oldukları, hocaların kim olduğu, neler anlattıkları, hangi binada eğitim gördüğümüz, eğitimde dikkat çeken şeylerin olup olmadığı şeklinde sorular yöneltiliyordu.

"YALAN MAKİNESİNİ KANDIRMIŞLAR"



Süleyman kod, poligrafi testi (yalan makinası) uygulamasına girmeden önce bu cihazın işleyişi ve nasıl yanıltılabileceği hakkında bilgi verdi. Bu testin birkaç aşamadan meydana geldiğini ve bu aşamalarda nelere dikkat edeceğimiz hakkında bize bilgilendirmede bulundu. Onun söylediklerini dikkate alarak teste girdik. Süleyman kod bana eğitimden sonra yapılan görüşmelerde de ‘amirlerin seni ulusalcı zannetmişler’ dedi. Eğitimten sonra üniteye atandım. "KENDİNDEN EMİN BİR KARAKTERDİ"



Süleymon kod, bir sonraki görüşmeye yanında Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce ile beraber gelerek tanıştırdı ve bizi ona devretti. Yusuf, bize istihbarata karşı koyma konularında çalışılabileceğini en iyi yerlerden biri olduğunu söyledi ve bizi tanımaya yönelik sorular sordu. Yusuf, kendinden emin bir karakterdi. Ünitedeki herkesi tanıyormuş gibi bir izlenim veriyordu. İlk görüşmemizde ayrıca müdürlerimizin kim olduğunu, kimlerle çalıştığımızı sordu. İlerleyen görüşmelerimizde ‘kim ne yapıyor, şubenizde hangi işlere bakıyorsunuz, önemli elemanınız var mı’ şeklinde sorular sordu.