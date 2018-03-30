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FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yürütülen Şike Davası’yla tanınan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak gerekçesi ile arama kararı bulunan firari hakim Hikmet Şen, Bursa'da sabah düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, FETÖ üyesi olma iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Şike davası hakimi Hikmet Şen, Bursa'da sabah düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İHA'nın aktardığına göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 farklı ilde haklarında FETÖ/PDY üyesi olmaktan arama kararı bulunan firari şahısların kaldığı tespit edilen gaybubet evlerine baskın düzenledi. 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen KOM ekipleri, 14’ü firari toplamda 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Şike Davası’na bakan firari hakim Hikmet Şen’in de olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY kapsamında haklarında arama kararı bulunan çok sayıda şahsın kamuoyunda gaybubet evleri olarak bilinen güven evlerinde saklandıkları burada örgüt lehine faaliyetlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. KOM ekipleri Başsavcılığın talimatı üzerine önceden tespit edilmiş 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kırklareli Başsavcılıkları tarafından arama kararı bulunan 14 firarı sanık, bir stajyer avukat, ismi Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yürütülen Şike Davası’yla tanınan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak gerekçesi ile arama kararı bulunan firari hakim Hikmet Şen de olmak üzeren 20 kişi gözaltına alındı. Baskında aynı zamanda 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı tahmin edilen 30 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, 3 laptop bilgisayar, 9 adet harici bellek kartı, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne giötürülürken, şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şike Davası Bursa Fenerbahçe Hikmet Şen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Noldu diger takim taraftarlari teneke çaliyodunuz.önünüze ne verseler yerseniz simdi sesiniz cikmiyo sira bizde hangi takim oyunculari fetodan cagrildi bakalim.hadi noldu sizin takim fetocu simdi.siz kupayida onun sayesinde aldiniz.sahtekarlar.
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