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FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 12:41 | Son Güncelleme

FETÖ'den yargılanan astsubay C.A'nın 15 Temmuz gecesi emrindeki askerlere "Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz askerde. Güçlü kimse ben onun yanındayım. Yarın çok kan dökülecek, gidin yatın uykunuzu alın" dediği öğrenildi.

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Darbe girişimi gecesi Manisa Jandarma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıklardan eski başçavuş C.A. ile ilgili tanık beyanlarında yer alan ifadeler dikkati çekti.

Sıkıyönetim direktifini içeren mesajın gelmesi sonrası C.A'nın emrindeki askerlere "Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz askerde", "Güçlü kimse ben onun yanındayım" dediği ve "Yarın çok kan dökülecek, gidin yatın uykunuzu alın" diye talimat verdiği belirtildi.

C.A.'nın aynı davada tutuklu olarak yargılanan Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'a da "2-3 tane gıcık olduğum adam var, hazır darbe olmuşken bunları da mı alsak" dediği iddia edildi. Astsubay, böyle bir ifadesinin olmadığını söyledi.

Davada yargılanan 7 sanığa, 'TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ subay darbe

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
akp fetosun kurduğu bir yapi aralarinda mal paylasimi oldu güçlü olan kazandi... sayet fetos kazansaydi alayı fetocu oldunu kanitlamaya calisir saman gastesi makrube fotolar dökülürdu..bu gun retocu olup siyrilanlar o gün fetocu olur siyrilirdi
@serdar_1981_alcym boş konuşma yazdıklarının neye hizmet ettiğini gayet iyi anlıyoruz ama sen şunu anlamıyorsun bu ülkede son sözü millet söyler boşuna ağzınızda salyalarla dolaşmayın sizin siyasi görüşünüzün bu ülkede bir karşılığı yok
@moland sırf bir insan sizin gibi düşünmüyor diye onu yargılayıp yermeyin sizinle aynı düşünmüyor diye adamın söylediği doğruya da yanlış demeyin sen veya o bu veya şu sağ veya sol doğru söyleyen adamdır.
@serdar_1981_alcym belki de ağzında salya olan sen be ginilerdir .... millet biziz biz , yalan a baskıya biat etmeyen karekterli insanlar !!!!
@moland Senin gibi saman beyinliler yukarıdaki yorumu anlamazlar, ancak işlerine gelmediği için karşısındaki insanı suçlu gibi göstermeye çalışırlar, sizler ancak geldiğiniz gibi ot olarak gidersiniz, şakşakçı takımı
Kısmen haklısın belki, lakin fetonun bir dindar yüzünü bilipte yakın duranlar vardı (akp gibi) birde hain yüzünü görüp savunan, yaklaşanlar var (chp ve hdp gibi). Işte mesele bu ince ayrıntıyı kavrayabilmekte...
Manşette subay diyorsunuz, aşağıda başçavuş diyorsunuz. Daha subay kime denir onu bilmiyorsunuz. Bu da önemli değil amacınız memleketimin insanını subay ve astsubayına düşman etmek mi? Çok yakışıksız bir başlık.
@free42 ne fark ediyor hain in rütbesi olmaz
Ortada gerçekten çok ağır bir suç ve failleri var. ancak, çok fazla da atmasyon, fitne fesat var gözüküyor. At izi it izine iyice karışsın diye şeytan da bayağı işbaşında. Yüce adaletin işi zor. İnşallah herkese ancak hakettiği adaleti sunar.
KAFA SAMAN DOLU ÇALIŞMAZ TABİ
hani çok kan nerede sadece 250 kişiyi akp katletti o kadar
@erkan_1975_bazzz Delikanlıysan torllük yapmöa....
akp nin urunleri. ben 18 yıldır feto turkiyenin en tehlikeli cemaati derken, akp lilewr hocam gel hasretine dayanamıyoruz diyorlardı. ne istedinde vermedik diyordu.akp hukumeti dönemindeki kadar hainler desteklenmedi itibar görmedi. yaşasın akp
bana subaylık yapan bunu diyecek ha kafasına sıkarım benim ülkeme silah çeken kim olursa o ölmeyi hak etmiştir bu ben dahi olsam ki bunun mümkün atı da yok
feto erdogan apdullah gül resim çekilmişler sene 2003 yan yana hocam diyen tayyip şimdi ne oldu
canımı sıkan; zamaninda fetöyü adam yerine koyan milyonlarin, bugün yine yanlış kişileri baş tacı etmeleri. 360 derece dönüs yapan bu milyonlar aldatıldık deyip geçerken ceremesini hep beraber çekmek zorunda kaliyoruz. az akılli olun.
güçlüyü görmüşmü ben iyice pekiştirin içerde satılık kopkler
FETÖ HALA DEVAM EDİYOR BENCE... MANUPLE ETTİLER ÇOĞU BENCE....PASİF KALDI HÜKÜMET...
İYİ TARAFI....ASKERİ PİSLİĞE BULAŞTIRMAYIP...GİDİN YATIN DEMİŞ OLMASIDIR...
akepe hain fetodur ortaklardir ovenler yardim exenler iktidarda
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