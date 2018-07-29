FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin devriye görevi sırasında Cunda Adası ile Maden Adası arasında fiber tekne ile kaçma girişiminde bulunan ve içerisinde 16 kişinin olduğu teknenin battığı ihbarı alındı.

Sahil güvenlik ekipleri teknenin battığı bölgeye intikal etti. 2'si çocuk 9 kişi denizden çıkartılarak kurtarılırken, 3'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek 6 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı. 1 şahsın da kayıp olduğu anlaşıldı. Sağ olarak kurtarılan 9 kişi, karaya çıkartılarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde şüphelilerin FETÖ\PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan değişik yer adli makamlarınca aranan şüpheliler, eş ve çocukları olduğu ve Midilli Adası'na kaçmak için organize olarak hareket ettikleri anlaşıldı.

Kurtulan kişilerden FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kardeşinin kızı ile evli olan aile hekimi İsmail Akay’ın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmasının olduğu ve görevinden KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler B.Ç.'nin Edremit'te kuyumcu ve örgütün mütevelli grubunda olduğu, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı, G.Y.'nin de örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi. G.Y.'nin eşi H.A.'nın ise Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği ve ByLock kullanıcısı olduğu, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı; E.A.'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı öğrenildi. Ö.F.Ö.'nin ise kaçakları yurt dışına götürmeye çalışan organizatör olduğu anlaşıldı.

Cenazelerin Ayvalık’ta yapılan ilk otopsinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca Cunda (Alibey) Adası Ortunç mevkii açıklarında kayıp olduğu iddia edilen bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar bölgede arama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA



