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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarından kaçmak için fiber tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kişiden 6'sı teknenin batması sonucu boğuldu. Kayıp bir kişi aranırken, kazadan kurtulanların arasında FETÖ lideri Fetullah Gülen’in kardeşinin damadı Edremit imamı İsmail Akay da yakalandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin devriye görevi sırasında Cunda Adası ile Maden Adası arasında fiber tekne ile kaçma girişiminde bulunan ve içerisinde 16 kişinin olduğu teknenin battığı ihbarı alındı.

Sahil güvenlik ekipleri teknenin battığı bölgeye intikal etti. 2'si çocuk 9 kişi denizden çıkartılarak kurtarılırken, 3'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek 6 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı. 1 şahsın da kayıp olduğu anlaşıldı. Sağ olarak kurtarılan 9 kişi, karaya çıkartılarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde şüphelilerin FETÖ\PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan değişik yer adli makamlarınca aranan şüpheliler, eş ve çocukları olduğu ve Midilli Adası'na kaçmak için organize olarak hareket ettikleri anlaşıldı.

Kurtulan kişilerden FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kardeşinin kızı ile evli olan aile hekimi İsmail Akay’ın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmasının olduğu ve görevinden KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler B.Ç.'nin Edremit'te kuyumcu ve örgütün mütevelli grubunda olduğu, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı, G.Y.'nin de örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi. G.Y.'nin eşi H.A.'nın ise Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği ve ByLock kullanıcısı olduğu, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı; E.A.'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı öğrenildi. Ö.F.Ö.'nin ise kaçakları yurt dışına götürmeye çalışan organizatör olduğu anlaşıldı.

Cenazelerin Ayvalık’ta yapılan ilk otopsinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca Cunda (Alibey) Adası Ortunç mevkii açıklarında kayıp olduğu iddia edilen bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar bölgede arama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullah Gülen ismail akay Ege Denizi Ayvalık Cunda Adası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
türk milletini mülteci yaptınız bu ölenlerin hakkı bir ömür yakanızda olsun inşallah
Batan geminin malları bunlarrrr...
@yyildiz555 fetö nün son döküntüleri..
o çoluk çocuğa çok yazık nasıl vereceksiniz hesabını öbürtarafta
olan yine masum cocuklara olmuş
Türk milletinin % 85 i fetöye inanmıyor akp iktidardan düştüğü anda bu gerçek ortaya çıkar, kimisi menfaati kimisi siyasi olarak sesini çıkarmıyor..
bu boğularak ölen çocukları suriyeli aylan bebek kadar haber yapmayan yada yapamayan medyanın allah belasını versin bu ölen çocuklara suriyeli aylan bebek kadar değer vermeyen halkın da Allah belasını versin bu milleti bu duruma sokaklarında Allah belasını versin mynet eğer gerçekten bir haber kanalıysan birilerinin maşa si değilsen bu yorumu yayınla...
15 temuz da şehit olan 251 kişi için de bir ömür yakanız da olsun dedin mi mülteci deyince zorunuzu gidiyor
Burada sümüklü meczup fetönün kripto hainleri ajitasyon ve resmen örgüt propogandası yapıyor..çoğu dışarıdan yönlendiriliyor bu soysuz vatandız çakallar.bir fetöcü enselendiği zaman ses hemen bunlardan geliyor
ne olur siyasi ayağınıda ortaya çıkartın meclise iyi parti tarafından verilen siyasi ayağının araştırma önergesi akp mhp gurupları tarafından red edilerek gündeme alınmadı haberiniz ola
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