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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı


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