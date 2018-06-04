HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu" denildi. Muharrem İnce, 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü usulüne uygun olarak istememiş' demişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

CHP HEYETİ BAKANLIĞI ZİYARET ETTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi'nin bugün bakanlığı ziyaret ettiği bildirildi.

CHP heyetinde avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'ın da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardımTürkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım
Öğrenciler, kumsalda çöp topladıÖğrenciler, kumsalda çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince FETÖ Amerikalılar

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.