FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

CHP HEYETİ BAKANLIĞI ZİYARET ETTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi'nin bugün bakanlığı ziyaret ettiği bildirildi.

CHP heyetinde avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'ın da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

