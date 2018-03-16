FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 1970 yılında yemin ettirerek görevlendirdiği emekli öğretmen M.K., Eskişehir'de yakalandı.
DHA'nın haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 1970 yılında yemin ettirerek bizzat görevlendirdiği iddia edilen M.K., Eskişehir'de yakalandı.
AKTİF GÖREV YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Emekli öğretmen M.K.'nin terör örgütünün kuruluşundan itibaren kadroda yer aldığı ve örgütte halen aktif olarak görev yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen M.K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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