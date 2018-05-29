FETÖ elebaşı Gülen'in bireysel başvurusuna ret

Gerekçede, başvurucunun, Türkiye'de çok uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden ve son yıllarda resmi adı FETÖ/PDY olan bir yapılanmanın lideri olduğu vurgulanarak, daha önce dini bir yapılanmanın kurucusu olarak nitelenen başvurucunun 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün ardından yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalarda darbe talimatını veren kişi olduğunun belirtildiğine işaret edildi.

Başvuruya konu röportajın yayımlandığı 6 Ocak 2014'ten kısa bir süre önce 17 Aralık 2013 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla birçok kişinin gözaltına alındığı büyük bir operasyon başlatıldığı hatırlatılan gerekçede, aralarında siyasiler ve iş adamları gibi tanınmış kişilerin de bulunduğu pek çok kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan kişilere rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatıldı.

Gerekçede, hükümetin, söz konusu operasyonun devlet içinde örgütlenmiş, devletin imkanlarını kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışan ve başvurucunun liderliğini yaptığı gizli bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü iddia ettiği belirtilerek, hükümetin, devleti ele geçirmek isteyen bir paralel yapıya vurgu yaptığı ve bu yapıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda bürokratı görevden aldığı anlatıldı.

Bu tarihten sonra FETÖ/PDY olarak isimlendirilen bu yapılanmaya karşı çok sayıda operasyon düzenlendiği aktarılan gerekçede, "15 Temmuz 2016 tarihinde bir grup asker kişi, Cumhurbaşkanı'na suikast, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve devlet binalarının bombalanması, sivil vatandaşlar ile güvenlik güçlerinden oluşan yüzlerce kişinin ölümü ve binlerce kişinin yaralanması ile neticelenen başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştur. Darbe girişiminde bulunanların FETÖ/PDY mensupları olduğu ve kalkışmanın başvurucunun talimatı ile gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli iddialar ve deliller bulunmaktadır." tespitleri yapıldı.